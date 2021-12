Domenica 19 Dicembre 2021, 05:25

Il treno salvezza si chiama Carrarese e, stavolta, la Viterbese non può proprio permettersi di perderlo. Stadio Enrico Rocchi ore 14,30 la squadra gialloblù, sempre fanalino di coda in classifica, deve assolutamente vincere contro la compagine toscana nell'ultima giornata del girone di andata. I bonus ormai sono tutti terminati e questo pomeriggio la Viterbese dovrà assolutamente uscire dal terreno di gioco con i tre punti in tasca. Per ottenere la vittoria sarà importante da lettura della gara da parte del tecnico Francesco Punzi, soprattutto nella parte centrale della ripresa.

In più di un'occasione, infatti, la Viterbese è andata in difficoltà dopo i cambi operati dalla squadra avversaria, non riuscendo a trovare le giuste contromisure. Basti pensare ad esempio alle partite contro Entella e Reggiana. La Viterbese arriva a questa sfida decisiva con un'assenza importante in difesa, vista la squalifica del centrale Riccardo Martinelli che sarebbe stato un elemento importante soprattutto per quello che riguarda il gioco aereo.

Non ci sarà nemmeno Andrea Errico, fermatosi in settimana, che avrebbe costituito senza ombra di dubbio una valida alternativa dalla cintola in su. La Carrarese nella prima parte di campionato aveva subito molti gol in trasferta ed è riuscita ad ottenere una sola vittoria lontano dalle mura amiche in casa dell' Imolese. Proprio in quest'ultimo periodo, la formazione toscana è sembrata però una squadra più quadrata anche lontano dal proprio stadio come testimonia anche il pareggio a reti bianche ottenuto nel recupero giocato mercoledì scorso in casa della Lucchese disputato dagli apuani in inferiorità numerica.

"Affrontiamo una Viterbese che , nonostante alcune difficoltà - ha detto il tecnico toscano Totò Di Natale - ha una squadra di tutto rispetto con individualità che non tutti possono vantare soprattutto nel reparto avanzato con Volpicelli e Murilo, che possono impensierirti avendo a disposizione anche una sola palla sporca. Segnali di squadra in ripresa i laziali li hanno forniti a Reggio Emilia sfiorando un clamoroso colpaccio". La Carrarese dovrà e rinunciare al centrocampista, classe 2001 Thomas Battistella, appiedato per una giornata dal giudice sportivo.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Pavlev, D'Ambrosio, Urso; Adopo, Megelaitis, Iuliano; Volpicelli, Volpe, Murilo. A disp. Bisogno, Fracassini, Ricchi, Van der Velden, Alberico, D'Uffizi, Natale, Simonelli, Foglia, Zanon, Tassi. Francesco Punzi

CARRARESE (4-3-1-2): Mazzini; Semprini, Rota, Marino, Khailoti; Energe, Pasciuti, Figoli; Mazzarani; D'Auria, Galligani. A disp. Capponi, Bertipagani, Bramante, Doumbia, Grassini, Imperiale, Kalaj, Luci, Santochirico, Tunjov. All. Totò Di Natale

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani