Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:00

La speranza salvezza comincia dai pali. La Viterbese ha già praticamente chiuso l'accordo con un portiere over che sarà già disponibile alla ripresa del campionato. In via della Palazzina vige così l'ottimismo, dato che dirigenza e tecnico sono convinti che la squadra abbia tutte le carte in regola per salvarsi. "Durante la mia gestione - ha detto l'allenatore Francesco Punzi - abbiamo guadagnato 7 punti in sette gare e quindi siamo in perfetta media salvezza. Questi 7 punti ci stanno anche stretti". C'è anche da dire, comunque, che sotto la guida di Francesco Punzi la Viterbese ha disputato cinque partite allo stadio Enrico Rocchi e solamente due in trasferta. Anche se lontano dalle mura amiche sono arrivati due pareggi, allo stadio Enrico Rocchi sono arrivate due sconfitte, due pareggi e una vittoria.

Il presidente Marco Romano ha già annunciato infatti che la società gialloblù si sta attivando sul mercato per rinforzare la squadra. "Siamo già in contatto con un paio di giocatori di categoria". Il numero uno della Viterbese ha lasciato intendere che arriveranno almeno tre o quattro nuovi elementi, compatibilmente con le uscite. Sarà infatti questo l'aspetto su cui lavorare da parte della dirigenza gialloblù, visto che non sarà facile convincere ad effettuare la rescissione giocatori che hanno sottoscritto un contratto biennale appena la scorsa estate.

Tutto è rimandato quindi alla ripresa del campionato quando sabato 8 gennaio alle 14,30 la Viterbese sarà di scena sul terreno di gioco dell'Imolese in occasione della seconda giornata del girone di ritorno. Durante questa partita si potrà sperimentare se l'ottimismo evidenziato dal presidente Marco Romano e dal tecnico Francesco Punzi corrisponda o meno alla realtà. Durante la partita contro i romagnoli sarà assente per squalifica il centrocampista lituano Linas Megelaitis, a causa del cartellino giallo rimediato mercoledì scorso contro la Fermana. Il giocatore era in diffida. La squalifica potrebbe essere l'occasione giusta per vedere nuovamente giocare nel ruolo di regista Il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano. Che sicuramente rende molto di più come centrale rispetto a quando viene impiegato come mezzala a sinistra. Contro l'Imolese sarà assente anche l'attaccante brasiliano Ottavio Murilo, che ha rimediato mercoledì scorso un cartellino rosso sul finale di gara. Proprio Murilo è stato uno dei giocatori più criticati dalla tribuna.