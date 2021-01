Non solo Fedele, la Viterbese è ritornata con forza anche sul centrocampista del Bari Zaccaria Hamlili. Mentre ieri ha salutato il gruppo il difensore Manuel Ferrani che è stato ceduto alla Vis Pesaro. La società di via della Palazzina cerca di stringere per poter avere al più presto un regista che possa già esordire in occasione della partita di domenica 24 gennaio in programma allo stadio Enrico Rocchi contro la capolista Ternana valida per la prima giornata di ritorno.Nei giorni scorsi c'era stato un forte interessamento per il centrocampista svizzero Matteo Fedele, che gioca attualmente in Francia. Quest'ultimo, che vanta anche un esperienza in Serie A con il Carpi, ha alle spalle anche diverse stagioni in Serie B prima di partire per fare alcune l'esperienza all'estero. Come quella nella massima serie rumena con l'Università di Craiova e quella nella seconda divisione francese con il Valenciennes dove milita tutt'ora. Arrivato nella squadra dell'Alta Francia a luglio del 2019 Fedele, classe 92, ha giocato con continuità fino all'interruzione dello scorso campionato. Matteo Fedele è comunque legato al Valenciennes da un contratto triennale che scade a giugno 2022 e, per assicurarsi il giocatore già nei prossimi giorni, la Viterbese dovrebbe sicuramente trovare un accordo con la società francese. Proprio ieri però, la Viterbese è tornata con forza anche sull'esperto centrocampista in uscita dal Bari Zaccaria Hamlili, per cui aveva fatto già un sondaggio una decina di giorni fa. Il giocatore italo-marocchino, che vanta anche due campionati con la maglia dellaPistoiese, è ritenuto un elemento molto valido anche perché conosce bene il campionato e quindi potrebbe permettere alla formazione allenata da Roberto Taurino di poter fare finalmente quel salto di qualità a centrocampo nel girone di ritorno, dove la Viterbese dovrà trovare il prima possibile quei punti pesanti che le consentano il prima possibile di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Nei giorni scorsi sul centrocampista c'erano anche altre società come la Fermana oppure il Monopoli, al momento la Viterbese sembra però in vantaggio su tutte. Per quello che riguarda il reparto arretrato dopo la partenza di Manuel Ferrani, per il quale nelle ultime ore è arrivata la cessione alla Vis Pesaro nel girone B dove il giocatore aveva militato anche la scorsa stagione con la maglia del Rimini , la Viterbese potrebbe cercare un nuovo difensore proprio nell'ultima settimana di questo calciomercato. Attualmente infatti la priorità per la società del presidente Marco Romano è il centrocampista, una volta assestato questo reparto anche con la cessione di alcuni elementi che in questo momento sono poco utilizzati, la Viterbese si dedicherà infatti a trovare un difensore.

