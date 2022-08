Lunedì 29 Agosto 2022, 04:05

Il calendario non fa paura, la Viterbese procede sicura verso la prima giornata di campionato, mentre sono giorni decisivi per l'arrivo di un esterno sinistro under e di un attaccante che possa garantire l'alternativa a Polidori. "Prima o poi le avversarie vanno comunque affrontate tutte - attacca il direttore generale gialloblù Francesco Pistolesi - forse sarebbe stato meglio giocare prima contro le squadre blasionate, che solitamente all'inizio del campionato non sono ancora al top della condizione. Comunque va bene così, siamo soddisfatti del lavoro che sta svolgendo in occasione del calciomercato il nostro direttore sportivo Mariano Fernandez. Partiamo per fare un campionato tranquillo e siamo fiduciosi di riuscirci".

A tenere banco in queste ore è l'arrivo di un attaccante centrale dopo la partenza di Andrea Bianchimano la scorsa settimana con destinazione Lucchese. Sullo sfondo ci sono l'esperto Alessandro Marotta, che la scorsa stagione è stato impiegato poco al Modena e Cristian Bunino che ha già giocato alla Viterbese arrivando in occasione del calciomercato di riparazione invernale nel gennaio del 2020. Contatti ci sono stati cob gli entourages di entrambi i giocatori. Ma la Viterbese sta valutando il classe 1999 Leonardo Ubaldi di proprietà del Pisa. L'attaccante ha fatto benissimo due anni fa in Serie D con la maglia del Cannara dove ha messo assegno 15 reti in 32 presenze. La punta non si è poi ripetuta la scorsa stagione in Serie C in prestito alla Pistoiese e alla Lucchese collezionando complessivamente 27 presenze e 2 reti.

Dopo un anno di maturazione in Serie C, Ubaldi potrebbe essere il profilo giusto come vice Polidori e per questo la Viterbese la sta valutando. Decisive anche l'arrivo di un altro esterno sinistro under che possa costituire l'alternativa di Davide Manarelli, risultato tra l'altro anche in gol in occasione del test di sabato scorso allo stadio Enrico Rocchi oltre il Civitavecchia. Al momento in questa posizione è impiegato Il centrocampista Simone Andreis che però, come è evidenziato nelle primissime uscite della preparazione per campionato, prende molto di più quando viene impiegato come centrale.

Dopo il muro alzato dalla Viterbese, che non ha accettato contropartite tecniche, si è raffreddato momentaneamente l'interesse del Pescara per il centrocampista lituano Linas Megelaitis. Non è detto però, che la società adriatica non torni alla carica in questi ultimi giorni che mancano alla fine della campagna acquisti estiva fissata per giovedì prossimo presentando un'offerta economica. Intanto, in base agli orari diffusi dalla Lega Pro per le prime cinque giornate di campionato, la formazione allenata da Giacomo Filippi disputerà in notturna le prime tre partite in trasferta contro Giugliano, Messina e Juve Stabia. Le gare casalinghe della seconda e della quarta giornata di andata rispettivamente contro Fidelis Andria e Pescara sono state invece fissate alle 17,30.