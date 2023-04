Venerdì 7 Aprile 2023, 05:45

Siamo a -1 dal derby della Tuscia in programma domani sera allo stadio Enrico Rocchi che è fondamentale per la Viterbese, ma che è importante anche per il Monterosi. La straprovinciale suscita l'interesse di diversi addetti ai lavori anche fuori provincia come dimostrano le parole di Ernesto Talarico, direttore tecnico della Viterbese per tre volte con tre presidenti diversi e profondo conoscitore soprattutto del calcio laziale.

"È un peccato, secondo me, - specifica - che questo derby per entrambe le squadre sia fondamentale per il discorso salvezza. Immagino che spettacolo sarebbe stato r quanto entusiasmo in più avrebbe suscitato se invece ad esempio entrambe le formazioni fossero scendessero in campo per aggiudicarsi un posto importante nei play off per la Serie B. Viterbo ce l'ho nel cuore perché lì ho vissuto anni stupendi. Con Luciano Gaucci abbiamo vinto un campionato e l'anno seguente abbiamo sfiorato la Serie B. Ma anche nelle altre due esperienze ho avuto belle soddisfazioni. Ora mi dispiace vedere la Viterbese al penultimo posto e spero proprio che si salvi, perché una piazza come Viterbo merita di restare in Serie C. Lo merita la gente, che ha sempre mostrato di amare questa maglia, e lo merita la storia della Viterbese tra le cui fila hanno militato giocatori molto importanti che poi hanno spiccato il volo verso la serie A.

Ernesto Talarico passa poi ad analizzare la partita. "Conoscono un po' il Monterosi - dice - ed è una bella realtà. perché ha vinto con merito la Serie D e comunque adesso sono due stagioni che disputa la Serie C, raggiungendo la scorsa stagione anche i play-off . Loro possono giocare sicuramente più tranquilli rispetto alla Viterbese e possono anche permettersi di gestire meglio la gara avendo comunque 5 punti in classifica in più. Per quello che riguarda la Viterbese, molto dipenderà dall'aspetto mentale con cui scenderà in campo. Visto che la gara è molto delicata soprattutto per la squadra gialloblù che ha l"imperativo di vincere a tutti i costi. Anche perché la domenica seguente sarà poi attesa da un impegno per niente facile a Torre del Greco contro la Turris. In questo tipo di partite, e soprattutto in un momento così delicato della stagione, il tipo di approccio alla partita è fondamentale".

La Viterbese sta continuando a preparare l'impegno di domani, e il tecnico Giovanni Lopez sta ultimando le scelte sulla formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Per sostituire in difesa lo squalificato Monteagudo sono in lizza Ingegneri e Marenco. Intanto è perfettamente riuscito l'intervento alla spalla per il centrocampista Francesco Rodio, ormai assente da alcine settimane, per lui purtroppo la stagione è finita. La società di via della palazzina ha anche comunicato di aver inoltrato al Collegio di Garanzia del Coni il ricorso contro la penalizzazione di 2 punti in classifica arrivata allo scorso 18 gennaio. Al momento non si conosce ancora la data in cui verrà emessa la sentenza.