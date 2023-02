Sabato 11 Febbraio 2023, 05:55

Quella di domani sarà una gara particolare per il direttore generale del Catanzaro, Diego Foresti, che ha ricoperto negli anno passati lo stesso ruolo anche alla Viterbese. «Viterbo è una città meravigliosa - dice Foresti - dove ho ancora tanti amici. I primi due anni alla Viterbese sotto la gestione Camilli sono stati stupendi perché abbiamo lottato sempre per degli obiettivi importanti. Abbiamo raggiunto sempre i play-off promozione ed abbiamo disputato anche due finali di Coppa Italia, di cui una l’abbiamo anche vinta nella finale contro il Monza. Questa è stato anche il trofeo più importante che la Viterbese abbia mai vinto nella sua storia. Se adesso sto facendo bene a Catanzaro lo devo anche all’esperienza che ho maturato a Viterbo, dove tra l’altro abbiamo portato a termine veramente tante cose».

Domani il Catanzaro scende in campo allo stadio Enrico Rocchi per allungare la sua serie positiva che l’ha portato fino a questo momento a raggiungere quota 70 punti in 26 partite, mentre la Viterbese ha assoluto bisogno di fare risultato per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza e non perdere contatto con le altre squadre impegnate nella lotta per la retrocessione. «Per noi sarà una partita molto difficile, nonostante quello che dice la classifica - riprende Foresti - poiché la Viterbese, con le individualità che ha, non merita assolutamente la sua attuale posizione. Siamo primi e stiamo facendo bene perché dietro c’è un grande lavoro iniziato tre anni fa, il campionato è ancora lungo e per noi da qui al termine saranno tutte finali. Noi siamo una squadra che gioca a calcio, per cui spero che il terreno di gioco sia in ottime condizioni».

Attorno al Catanzaro primo in classifica c’è tanto entusiasmo, come testimoniato dalla prevendita dei biglietti che fa prevedere più di mille tifosi al seguito della squadra sugli spalti dello stadio Enrico Rocchi. «Il calore della nostra gente e l’entusiasmo che c’è attorno alla squadra ci dà tanta energia - conclude Foresti - i nostri tifosi ci sono stati sempre vicini, basti pensare che in trasferta abbiamo avuto anche 2000 supporter al nostro seguito».

Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, la Viterbese effettuerà la rifinitura questa mattina e in questa occasione il tecnico Giovanni Lopez effettuerà le ultime scelte circa l’undici iniziale da mettere in campo domani contro la capolista. Ancora ballottaggio in difesa, visti i diversi giocatori che possono ancora aspirare ad indossare una maglia da titolare. In attacco potrebbe essere riproposta invece la coppia formata da Jallow e Marotta che ha fatto molto bene domenica scorsa contro il Monopoli. Quella di domani sarà quindi anche una gara tra bomber, visto che il Catanzaro potrà vantare in avanti la collaudata coppia Iemmello-Biasci.