Venerdì 29 Luglio 2022, 08:44

Over e under al posto giusto, la Viterbese comincia a trovare la quadra, con la società che si è guardata bene dal ripetere gli errori della scorsa estate. Mentre bisognerà aspettare il prossimo 5 agosto per avere l'ufficialità del girone dove gareggeranno i gialloblù, anche se la squadra ha pochissime possibilità di evitare il girone meridionale. Siamo solamente all'inizio, ma va detto che l'allenatore della Viterbese, Giacomo Filippi, ha già una buona base di giocatori su cui lavorare e può quindi cominciare ad impostare il suo 3-4-2-1.

Per il momento la programmazione della società di via della Palazzina sta permettendo al nuovo tecnico di lavorare nel miglior modo possibile, dato che sono rimasti diversi giocatori over della stagione scorsa e sono arrivati giovani che sono andati a coprire le caselle mancanti. Tutto il contrario della scorsa estate, quando la squadra del campionato precedente era stata quasi completamente smantellata ed anche i giocatori che avevano già iniziato ad allenarsi da metà luglio hanno fatto pian piano le valigie.

L'allora tecnico Alessandro Dal Canto si era così trovato ad avere una squadra su cui lavorare solamente a ridosso dell'inizio del campionato. Al momento, la Viterbese ha invece già un cambio quasi per ogni ruolo e all'appello mancano solamente un centrocampista di esperienza ed un esterno sinistro under, che però potranno essere trovati anche nelle prossime settimane.

È stata rimandata invece al prossimo 5 agosto la presentazione dei gironi e dei calendari prevista inizialmente per martedì. Proprio il 2 del prossimo mese, il Tar del Lazio discuterà i ricorsi di Teramo e Campobasso contro la loro esclusione del campionato e per questo la presentazione inizialmente prevista proprio per lo stesso giorno è stata rimandata.

Al posto di Campobasso e Teramo sono già pronte per essere ripescate Fermana e Torres che andrebbero ad essere inserite nel girone centrale. Solo nel caso in cui il Tar del Lazio dovesse ammettere nuovamente il Campobasso, la Viterbese potrebbe giocarsi con il Pescara la possibilità di essere inserita nel raggruppamento dell'Italia centrale dove ha già militato lo scorso campionato.