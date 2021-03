15 Marzo 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Murilo si, Murilo no. Questo è il dilemma da sciogliere per la Viterbese in vista della partita di dopodomani in programma allo stadio Enrico Rocchi contro la JuveStabia in occasione del turno infrasettimanale di campionato. Anche l'attaccante brasiliano non è al meglio e si va ad aggiungere alla lista dei possibili assenti nelle file dell'attacco gialloblù, che non potrà contare nemmeno su Mamadou Tounkara e Marco Simonelli entrambi squalificati. Ieri mattina il giocatore si è allenato a parte insieme ad Alessandro Rossi. La punta vorrebbe scendere in campo mercoledì prossimo contro i campani. Tra l'altro quella contro la JuveStabia è anche una gara particolare per Murilo, dato che nello scorso mercato di riparazione di gennaio la punta brasiliana poteva passare anche nelle file della squadra campana, ma poi ha scelto la Viterbese. Murilo vorrebbe scendere in campo, anche per dare il suo apporto alla causa gialloblù in questo momento così delicato del campionato. Da parte dello staff medico gialloblù, e anche da parte del presidente Marco Romano, c'è però molta prudenza. Si teme infatti che un impiego azzardato di Murilo mercoledì prossimo possa portare poi ad uno stop più lungo che potrebbe privare la Viterbese dell'attaccante in quest'ultima parte di campionato.

Proprio da qui alla fine della stagione regolare, la Viterbese è chiamata a raggiungere il prima possibile la quota salvezza, che le faccia accantonare lo spettro dei play-out, per poi cercare di agguantare un posto nei play-off. Lo stesso discorso di Murilo vale anche per Alessandro Rossi alle prese con un problema muscolare, che lo aveva costretto a saltare la partita della scorsa domenica contro il Monopoli. Le condizioni dei due attaccanti verranno valutate ancora tra oggi e domani. Sulla via del rientro, invece, Simone Palermo che si era infortunato nella partita contro la Vibonese dello scorso 21 febbraio quando il giocatore era stato costretto ad uscire dal terreno di gioco dopo appena quindici minuti dall'inizio della gara. Il ritorno di Palermo a centrocampo sarebbe importante per dare un po' di inventiva al reparto che, contro il Monopoli, è risultato spesso troppo prevedibile.

La JuveStabia è sembrata ieri in ottima forma nella gara vinta facilmente nel derby campano contro la Turris. Il risultato ha fatto comodo anche la Viterbese, in questo modo la Turris è restata in classifica dietro alla formazione di Roberto Taurino. Nonostante il turno di riposo di ieri, anche grazie agli altri risultati, la Viterbese non ha perso nessuna posizione in graduatoria restando all'undicesimo posto.