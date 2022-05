Martedì 10 Maggio 2022, 05:00

"Crederci fino alla fine". Il presidente della Viterbese, Marco Romano, ha incassato l'amara sconfitta di sabato scorso allo stadio Bruno Recchioni di Fermo nella gara di andata dei playout e passa al contrattacco, lanciando un appello a tutta la città per venire a sostenere la squadra. Anche perché, a quanto sembra, saranno veramente numerosi i tifosi della Fermana ch saranno sulla tribuna ospiti dello stadio Enrico Rocchi. "Sabato sarà la partita più importante da quando sono presidente della Viterbese". Dice senza mezzi termini. Per il numero uno di via della Palazzina, nonostante la sconfitta nella partita di andata, le percentuali di salvezza per i gialloblù restano al cinquanta per cento, come già puntualizzato anche dal tecnico Alessandro Dal Canto. "Abbiamo le stesse possibilità della Fermana - puntualizza- è vero che loro hanno due risultati su tre, ma noi giochiamo in casa e abbiamo una rosa competitiva. Come ho già detto, giochiamo in casa, per cui sarà determinante l’apporto del nostro pubblico".

Proprio in uno dei momenti più delicati della propria storia calcistica, Viterbo dovrà dimostrare di meritare la categoria riempiendo gli spalti dello stadio Rocchi." Credo che i tifosi viterbesi sanno l’importanza della posta in palio". Ha spiegato Romano che ha fiducia anche nel fatto che la squadra scenderà in campo con grandi motivazioni e riuscirà ad ottenere la vittoria che regalerà la salvezza. "Anche i nostri calciatori - conclude - sanno che molto del nostro futuro dipende dal risultato di sabato. Alla fine della battaglia ci sarà un solo vincitore, sono sicuro che sarà la Viterbese".

Come avvenuto proprio durante la partita disputata allo stadio Recchioni di Fermo sabato scorso, le forti motivazioni dei giocatori che scendono in campo a conseguire un risultato importante e l'apporto del pubblico sugli spalti possono fare veramente la differenza. La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio dopo aver osservato un giorno di riposo. Durante questa settimana Dal Canto vedrà se presentare nuovamente la difesa a tre, che sabato scorso ha sofferto molto sulla fascia destra a causa delle azioni offensive dello sgusciante Pannitteri, oppure optera per una retroguardia a quattro. In questa eventualità, Semenzato e Urso sarebbero arretrati rispettivamente sulle fasce di destra e sinistra mentre a centrocampo potrebbero giostrare Adopo, Megelaitis e Calcagni. In occasione della partita di sabato prossimo continuerà l'assenza del centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano, che è ancora infortunato.