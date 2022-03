Sabato 5 Marzo 2022, 06:30

Domani alla Viterbese serve solamente la vittoria per poter sperare ancora nella salvezza, senza passare per la roulette del layout. Così il presidente Marco Romano fa un appello agli sportivi perché accorrano numerosi a sostenere la squadra nella delicatissima partita contro la Lucchese. "Domenica ci aspetta una gara fondamentale - ha detto Romano - abbiamo bisogno dei nostri tifosi e per questo di vedere lo stadio pieno. Devono essere il nostro dodicesimo uomo in campo".

La Viterbese in casa ha avuto finora circa 800 spettatori nelle partite domenicali e circa 500 in quelle infrasettimanali. Per spingere la Viterbese verso la vittoria, il numero uno di via della Palazzina se ne aspetta molti di più. La squadra sta continuando a preparare la gara, con il tecnico Francesco Punzi che ha l'imbarazzo della scelta potendo disporre di tutti i giocatori a sua disposizione. Se con il rientro di Martinelli, assente nelle ultime due gare, la difesa tornerà al suo assetto normale con D'Ambrosio a destra e Ricci al centro qualcosa potrebbe cambiare a centrocampo e in attacco. Per rendere più incisivo il reparto avanzato, la Viterbese potrebbe schierarsi fin dal primo minuto con due punte, più Volpicelli a supporto.

Proprio nelle ultime ore, la Lucchese ha ingaggiato la punta Alejandro Rodriguez che vanta diverse presenze sia in Serie A che in Serie B. Il classe '91 è fermo però dallo scorso giugno e quindi c'è da valutare se verrà convocato in occasione della partita che i rossoneri disputeranno domani allo stadio Enrico Rocchi. Il reparto avanzato dei toscani, dovrebbe avere a disposizione però il centravanti Francesco Fedato che rientra dopo un infortunio. Dopo aver avuto tutta la settimana a disposizione per preparare la partita di domani, la Viterbese potrà lavorare con continuità anche dopo la gara di domenica per mettere nel mirino l'impegno di sabato 12 marzo sul terreno di gioco della Ancona-Matelica. Il martedì seguente, la Viterbese avrà un altro impegno infrasettimanale casalingo che la vedrà opposta in uno sconto delicatissimo contro la Pistoiese. Questa partita, inizialmente prevista per le 21, è stata anticipata alle 14,30.