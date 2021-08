Venerdì 6 Agosto 2021, 06:30

Adopo è già ufficiale, D'Ambrosio ancora no e questa mattina incontrerà il presidente della Viterbese Marco Romano. Il tutto mentre il tecnico Alessandro Dal Canto striglia la squadra dicendo a chiare lettere di non aver gradito la prestazione disputata dai suoi ragazzi nell'amichevole di mercoledì scorso a Canepina contro l'Arezzo.

"Dobbiamo abbassare le alette" ha detto il tecnico, che inoltre ha affermato: "Abbiamo fatto una brutta partita, proprio brutta sotto tutti i punti di vista. Siamo andati meglio nel secondo tempo, quando abbiamo cambiato qualcosa, mentre nel primo siamo andati troppo a spasso per il campo. Eravamo un po' stanchi e questa situazione ci può stare. Non è che mi aspettassi chissà che cosa al ventesimo giorno di ritiro, però qualcosa di più dal punto di vista della personalità e qualcosa di meglio di quello che abbiamo fatto, sì".

Poi il Mister ha proseguito dicendo."Sembravamo una squadra in balia dell'avversario il primo tempo e questo atteggiamento a me non piace. Siccome sono il responsabile, io do anche le linee che mi sembrano giuste poi, in queste linee, ogni calciatore ci deve mettere qualcosa di suo. Altrimenti i giocatori sono solamente dei robottini che eseguono gli ordini, io non voglio dei robottini ma gente che sul campo si prende delle responsabilità come hanno fatto i giocatori dell'Arezzo".

Qualche nota positiva viene dai singoli. "Si quella c'è sempre - ha concluso il tecnico - e con il tempo potremo migliorare, però noi nel frattempo dobbiamo fare risultati perché il calcio non aspetta la Viterbese. Siccome sbandieriamo a tutti che dobbiamo fare un buon campionato, io abbasserei un po' le alette".

Intanto per il tecnico è arrivato un altro rinforzo ,dato che la Viterbese ha ufficializzato il prestito dal Torino di Michel Adopo che va a rinforzare il centrocampo. Ancora non c'è invece l'accordo con il difensore Dario D'Ambrosio, che proprio Dal Canto aveva indicato come rinforzo per la retroguardia avendolo allenato già a Siena. Questa mattina il giocatore si vedrà direttamente con il presidente Marco Romano per trovare l'intesa.

C'è stato invece un cambiamento per quanto riguarda sede e orario della quarta partita amichevole della squadra gialloblù contro la Roma Primavera che era inizialmente prevista per domenica 8 agosto alle 19 allo stadio Enrico Rocchi. La data della partita amichevole rimane la stessa, si svolgerà però alle 18 a Canepina. Il match tra le due squadre sarà disputato a porte chiuse, proprio come la gara di mercoledì scorso sempre a Canepina contro l'Arezzo. La Viterbese continuerà poi ad allenarsi a Canepina anche la settimana prossima.