Viterbese, l'allenatore Maurizi è di nuovo positivo

L'allenatore della Viterbese, Agenore Maurizi, di nuovo positivo al Covid-19. L'allenatore, che era risultato positivo come tutto il suo staff tecnico, aveva ripreso il lavoro sul campo dopo l'esito negativo di un test. Oggi, però, la società ha comunicato che «a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri dai quali è emersa la positività ad un solo gene dei tre del Covid-19», l’allenamento odierno della Viterbese è stato diretto dall’allenatore in seconda Gabriele Baldassarri. «In attesa del risultato del nuovo test molecolare, pertanto, mister Agenore Maurizi rimarrà in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico».

