Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:55

Allenatore ad interim alla Primavera della Viterbese. Questo significa che con ogni probabilità Francesco Punzi, che ieri ha già provato il 4-3-4, avrà la sua grande occasione sabato prossimo in occasione della partita con il Pontedera e poi la società di via della Palazzina deciderà se affidarsi ad un altro tecnico o meno.

Al momento la Primavera, che Punzi aveva guidato fino a sabato scorso portandola al primo posto nel proprio girone, è stata affidata ad Alessandro Manni tecnico dell'Under 17 che guiderà quindi entrambe le squadre giovanili. Intanto Francesco Punzi continua a fare la conoscenza della sua nuova squadra e sembra intenzionato a dare un taglio al recente passato.

Nella sua precedente esperienza alla guida della Flaminia Civita Castellana in Serie D, il tecnico si schierava abitualmente con il 4-3-3 che vuole riproporre anche alla Viterbese. Il nuovo tecnico ha Infatti provato questo nuovo modo di giocare in questi suoi primi giorni alla guida della squadra. Per la verità anche Alessandro Dal Canto era partito ad inizio stagione con lo stesso schema. Poi però era passato 3-5-2 perché la squadra prendeva troppi gol e lo stesso schema era stato poi portato avanti anche da Giuseppe Raffaele con cui la squadra aveva effettivamente fatto dei passi avanti dal punto di vista del gioco Vedremo se il 4-3-3 targato Punzi che potrà però contare in difesa, contrariamente a Dal Canto, su un Martinelli a completa disposizione porterà risultati migliori.

Il primo nodo che il nuovo tecnico si troverà a scogliere sarà quello legato al centrocampo, visto che sabato prossimo sarà assente il regista lituano Linas Megelaitis impegnato con la sua Nazionale nell'ultima tranche di gare di qualificazione ai prossimi campionati mondiali in Qatar come già successo nei mesi precedenti di settembre e ottobre. Fermo restando che due maglie sono già assegnate a Calcagni e Iuliano, per l'ultimo posto da titolare sono in lizza Adopo e Foglia. Chi dei due partirà dalla panchina sarà però probabilmente schierato nel corso della partita, visto che il brasiliano Alvaro Iuliano arrivato da circa due settimane non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

Il Pontedera arriva a Viterbo, con un ruolino di marcia esterno tutt'altro che invidiabile. I toscani, che si sono mostrati finora quasi impeccabili sul proprio terreno di gioco, hanno infatti totalizzato solamente un punto lontano dalle mura amiche.