Domenica 3 Luglio 2022, 04:55

Con Filippi potrebbe arrivare anche Silipo. Intanto la Viterbese annuncia il primo colpo ufficiale. Si tratta del difensore di fascia sinistra Davide Manarelli classe 2002 ex Renate e Paganese, che la società di via della Palazzina ha acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo stipulando con il giocatore un contratto triennale. Intanto inizia a cambiare qualcosa anche in società.

Uno dei primi rinforzi che il nuovo tecnico Giacomo Filippi potrebbe chiedere alla società è l'esterno classe 2001 Andrea Silipo, che aveva già allenato quando si vedeva sulla panchina del Palermo. Proprio dalla Sicilia dicono che, quando allenava a Palermo, Filippi avrebbe espresso il desiderio di portare con sé Silipo nel caso fosse andato ad allenare in un'altra piazza. Il talentuoso attaccante esterno, cresciuto nella Roma, è anche under essendo nato nel 2001. Difficilmente Silipo, che nella stagione appena concluso ha totalizzato in campionato 21 presenze e 2 reti, farà parte dell'organico del Palermo che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie B.

Ecco che la Viterbese, quindi, nei prossimi giorni potrebbe provare ad intavolare una trattativa con la società rosanero. Nella campagna acquisti appena iniziata, la Viterbese dimostra di puntare sui giocatori under, visto che dopo il mercato dello scorso gennaio sono arrivati diversi elementi di esperienza alcuni dei quali saranno comunque ceduti nelle prossime settimane. L'arrivo a titolo definitivo di Davide Manarelli, che la scorsa stagione ha già militato in Serie C con la maglia della Paganese con cui ha totalizzato 25 presenze, va proprio in questa direzione. Il prossimo colpo ad essere annunciato dovrebbe essere il giovane attaccante Samuele Lovaglio, cresciuto nelle giovanili del Torino, che nella seconda parte della stagione appena conclusa ha giocato in Serie D con la Nuova Florida.

Intanto iniziano le nuove manovre nell'organigramma societario con Marco Romano che sarà solamente Patron e non più presidente. Nei prossimi giorni la società di via della Palazzina potrebbe rendere noto il nuovo organigramma che potrebbe presentare delle sorprese con l'arrivo di nuovi dirigenti. La Viterbese è infatti sempre alla ricerca di un nuovo socio, che potrebbe rappresentare anche un nuovo sponsor, al cui rappresentante sarebbe offerta la poltrona di vice presidente. Intanto proprio ieri ha salutato il direttore organizzativo Biagio Corrente che in questa stagione aveva collaborato a stretto contatto proprio con Romano.

Corrente ha salutato e ringraziato tutti i componenti della società e ha detto. "Oggi si conclude la mia esperienza lavorativa alla Viterbese. Solo 12 mesi, dove sono stati raggiunti però risultati sportivi e di marketing importanti e dove ho conosciuto ottime persone che porterò sempre nel mio cuore. Nei prossimi giorni inizia per me una nuova ed avvincente esperienza lavorativa". Ha salutato anche il responsabile della comunicazione Fernando Cellitti, che sarà sostituito da Davide Mancini.