Martedì 14 Marzo 2023, 06:00

Quella di Potenza è stata la domenica più nera della stagione per la Viterbese. La squadra di Giovanni Lopez si vede negare un clamoroso rigore, visto che il difensore avversario si porta chiaramente avanti la palla con la mano in area, ma l’arbitro ottimamente piazzato fa cenno di proseguire.

La domenica nera di Potenza lascia degli strascichi anche in vista della delicatissima gara casalinga di domani contro il Taranto, dato che salteranno la partita il difensore Cristian Riggio e l’attaccante Sulayman Jallow che saranno squalificati. Almeno uno dei due cartellini gialli che hanno portato all’espulsione della punta gialloblù non era sembrato così netto. La Viterbese ha annunciato che invierà all’Aia un fascicolo esplicativo sull’accaduto (sia sul cartellino giallo, sia sul rigore negato).

La società ha tutte le ragioni per farsi sentire, ma l’arbitraggio non deve essere un alibi per non prendere atto di quelli che sono i problemi della squadra. Pur avendo fatto la partita per circa un’ora in Basilicata, la squadra di Lopez ha confermato infatti di avere problemi a segnare. «Non riusciamo a sfruttare le occasioni che creiamo - ha detto il tecnico - e questo è un guaio».

La Viterbese dovrà risolvere il prima possibile il problema in zona gol già in vista della partita di domani, che i gialloblù sono chiamati a vincere. Dopo le due sconfitte consecutive di Foggia e Potenza, la Fidelis Andria ultima in classifica ha recuperato 4 punti alla Viterbese grazie alla vittoria in extremis di domenica scorsa nel derby con il Monopoli. I pugliesi sono adesso ad un solo punto di distanza dai gialloblù, che sono quindi chiamati anche a guardarsi indietro per evitare la retrocessione diretta in Serie D.

In vista della partita di domani contro il Taranto, la Viterbese spera di recuperare Bisogno, Megelaitis e Pavlev, che non erano disponibili domenica scorsa. L’unica nota positiva della partita di Potenza è il giovane Mario Rabiu, arrivato da svincolato e quindi non ancora in condizione nello scorso mercato di riparazione invernale di gennaio, che è stato impiegato fin dal primo minuto e che ha destato una buona impressione.