Mercoledì 25 Agosto 2021, 06:20

: La Viterbese ha iniziato ieri con due incognite la preparazione che la porterà all'esordio in campionato di sabato sera in casa della Fermana. Il primo punto interrogativo arriva dal centrocampo con un reparto che è ancora incompleto. Molto dipenderà dalle condizioni di Francesco Salandria, che la settimana scorsa si era infortunato. Il recupero del giocatore sarebbe fondamentale soprattutto se, nel caso in cui durante il secondo tempo della partita che si giocherà nelle Marche, il tecnico Alessandro Dal Canto avesse bisogno di fare qualche cambio. Verranno valutare attentamente anche le condizioni fisiche del centrocampista classe 2000 Michel Adopo arrivato il prestito dal Torino nelle scorse settimane. Avendo iniziato la preparazione più tardi rispetto ai propri compagni di squadra, il giocatore era in ritardo dal punto di vista atletico. Nel caso in cui in questi giorni Adopo dovesse raggiungere una condizione accettabile, potrebbe essere anche utilizzato dal primo minuto nel centrocampo a tre insieme a Calcagni e Megelaitis. Piuttosto risicato anche il reparto che riguarda i difensori centrali che giocheranno nella retroguardia a quattro. Con Camilleri e Mbende, che come ha dichiarato lo stesso allenatore non rientrano nel progetto e sono sul mercato, attualmente la Viterbese può disporre solo del capitano Dario D'Ambrosio, dell'olandese Junior Van Der Velden tesserato venerdì scorso proprio poco prima della partita di Coppa Italia con il Gubbio torna e i giovani classe 2003 Filippo Marenco. Anche in questo caso, il reparto va sicuramente arricchito di altri elementi per poter permettere all'allenatore di poter adottare più soluzioni durante il corso della partita. "Stiamo facendo le nostre valutazioni" ha detto il presidente Marco Romano riguardo a prossimi interventi sul mercato. Intanto si è rimesso in moto anche settore giovanile. La Primavera e l'Under 17 hanno infatti iniziato la propria preparazione precampionato agli ordini rispettivamente dei tecnici Francesco Punzi e Alessandro Manni. Quest'ultimo è stato tra l'altro anche un ex giocatore della prima squadra indossando la maglia della Viterbese per due stagioni. Come tutti gli anni, la società di via della Palazzina punta molto sul settore giovanile