Mercoledì 23 Novembre 2022, 05:40

Emanuele Pesoli ha diretto ieri l’allenamento in vista del delicatissimo scontro di domenica prossima nel lunch-match sul terreno di gioco del Cerignola il cui calcio d’inizio è previsto per mezzogiorno. La Viterbese ha comunicato ufficialmente la sua investitura come tecnico della prima squadra e il presidente Marco Romano spiega i motivi della scelta. «Ci piace il suo modo di lavorare - dice - dalla scorsa settimana ha stabilito un buon feeling con il gruppo e la squadra lo segue. È un tecnico che ha voglia e grinta, conosce già l’ambiente e sa far giocare bene le proprie squadre, per questo abbiamo pensato che fosse inutile fare un altro cambio».

La prima obiezione che viene da fare è però quella relativa al fatto che Pesoli è un tecnico giovane che non ha mai allenato in Serie C, quindi affidargli la squadra in una posizione così difficile potrebbe essere un rischio, visto che i gialloblù occupano attualmente l’ultimo posto in classifica ed hanno totalizzato appena due punti nelle ultime cinque partite di campionato. «È vero - riprendere Romano - Pesoli non ha mai allenato in Serie C, però di esperienza ne ha da vendere, visto che può vantare una lunga carriera da giocatore avendo militato anche in Serie A. Come tecnico poi è stato vice di Pillon in Serie B con il Pescara raggiungendo anche la semifinale dei play- off. Alla guida della Primavera ha fatto benissimo, è un po’ di tempo che ormai lo seguiamo e ne abbiamo apprezzato le capacità come tecnico. Ora vediamo come vanno queste prossime cinque partite, poi a gennaio trarremo le nostre conclusioni».

Romano non esclude che la società gialloblù possa tornare sul mercato in occasione della campagna acquisti invernale. «Se dovesse servire, interverremo per rinforzare la squadra come già fatto in occasione della scorsa stagione - precisa - anche se al momento la situazione non mi sembra così emergenziale come invece era nel campionato passato». Il numero uno di via della Palazzina fa chiarezza anche sulle voci che in queste settimane vorrebbero alcuni possibili acquirenti interessati a rilevare la Viterbese. «Ci sono state persone che hanno chiesto informazioni - commenta - ma questo è successo sempre anche in passato. Chi vuole dare una mano è sempre bene accetto. È vero che nessuna storia è infinita, però in questo momento non sono intenzionato a mollare».

Domenica prossima a Cerignola però, il tecnico gialloblù Emanuele Pesoli dovrà rinunciare a due giocatori importanti quali l’attaccante Alessandro Marotta e il difensore Juan Cruz Monteagudo, fermati entrambi per squalifica. Se quella del giocatore argentino, già in diffida, era scontata dopo il cartellino giallo rimediato domenica scorsa, è arrivata inaspettata quella di Marotta. La motivazione del giudice sportivo è la seguente: «Perché, al termine della gara, mentre la propria squadra salutava i propri sostenitori, insultava questi ultimi e teneva un atteggiamento minaccioso, provocando la reazione degli stessi». Intanto è stato reso noto l’orario della partita relativa agli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca che la Viterbese disputerà il prossimo 7 dicembre allo stadio Enrico Rocchi contro il Vicenza. Il fischio d’inizio sarà alle 14,30.