Due settimane di gestione Taurino, ma i risultati ancora non arrivano. Si spera di vedere finalmente qualcosa di positivo domani a Palermo. Intanto il presidente Marco Romano, molto preoccupato per la situazione attuale della squadra, ha fatto sapere che la Viterbese partirà direttamente oggi pomeriggio per la Sicilia senza ulteriori giorni di ritiro. Anche i tifosi questa settimana non contesteranno la squadra, sperando di vedere anch'essi qualcosa di positivo già da domani. "Abbiamo deciso di non fare nulla - ha precisato il presidente del Club Us Viterbese 1908 Christian Lanari - perché la squadra è molto giovane e vorremmo evitare che qualche nostra iniziativa possa creare ulteriori pressioni ai giocatori. Questa settimana la Viterbese giocherà prima a Palermo e poi a Potenza, ci aspettiamo un risultato positivo e una reazione da parte di tutta la squadra. Poi ci regoleremo di conseguenza. Precisiamo comunque che le mostra sono sempre iniziative pacifiche che hanno lo scopo di stimolare la squadra in questo momento dove è una situazione di classifica continua ad essere molto complicata ". La settimana scorsa i tifosi avevano organizzato due iniziative di protesta, la mattina dopo il ritorno della squadra dalla trasferta contro la Juve Stabia avevamo letto alla squadra un comunicato dove invitavano i giocatori ad impegnarsi di più ed onorare la maglia. Martedì scorso avevano invece esposto uno striscione polemico sulle tribune dello stadio Enrico Rocchi, tolto poi dopo alcune ore. Se la Viterbese dovesse tornare ancora a mani vuote anche dalla doppia trasferta di Palermo e Potenza, a quel punto i playout potrebbero diventare una minaccia concreta, anche te la società di via della Palazzina dovesse ingaggiare qualche rinforzo nel prossimo mercato di gennaio. Serve quindi una reazione immediata, ci si chiede come mai diversi giocatori che la scorsa stagione avevano sempre fatto la loro parte, confermandosi come buoni giocatori per la categoria, in questo campionato sembrano quasi irriconoscibili giocando nettamente al di sotto degli standard passati. Altro tema spinoso è quello del modulo, dato che la Viterbese continua a giocare con il 3-5-2 pur non avendo gli uomini adatti per attuare questo mobile. Il gioco sulle fasce e infatti praticamente assente e i rifornimenti per le punte non arrivano in nessun modo. In Sicilia sarà assente probabilmente Andrea De Falco, di nuovo alle prese con alcuni problemi fisici. Mentre rientra dalla squalifica Daniel Bezziccheri, il cui utilizzo potrebbe permettere di attuare qualche nuova soluzione. Qualche nuova prospettiva potrebbe portarla anche il rientro di Marco Simonelli. L'esterno, domenica scorsa contro il Foggia, ha giocato solamente nella parte finale della partita. Probabilmente contro i rosanero potrebbe giocare di più e quindi incidere si più sull'ansia della gara. Sarà invece ancora presto per rivedere in campo Oliver Urso. La partita di domani pomeriggio alle 15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà arbitrata da Mario Cascone di Nocera Inferiore. L'ultimo precedente della Viterbese con il fischietto campano non è dei migliori. Cascone diresse infatti la Viterbese lo scorso inizio febbraio a Catanzaro, con i gialloblù che uscirono sconfitti per 4-0.

