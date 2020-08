© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Marco Romano continua a sfogliare la margherita e oggi, o domani al massimo, dovrebbe annunciare chi sarà il prossimo allenatore della Viterbese per la stagione ormai alle porte in sostituzione di Antonio Calabro. Proprio ieri, la Lega Pro ha confermato la cancellazione della Coppa Italia e ha ufficializzato che la prima giornata di campionato si svolgerà il 27 settembre. Visto il mese di ritardo con cui comincerà la stagione saranno giocati anche diversi turni infrasettimanali. Dopo il termine per l’iscrizione al campionato previsto per oggi, bisognerà aspettare poi qualche settimana per avere la composizione dei gironi, con la squadra gialloblù che rimane ancora in bilico tra il girone A e il girone C.I nomi in lizza per la panchina della Viterbese sono sempre gli stessi dei giorni scorsi, anche se in queste ore la società sta sondando anche altri nomi. La Viterbese sta pensando anche a quale organico consegnare al nuovo allenatore e, contrariamente a quanto sembrava nelle scorse settimane, è vicina la riconferma anche per i due centrocampisti Andrea De Falco e Simone Palermo. Entrambi hanno ancora un anno di contratto con la Viterbese, ma l’ipotesi rescissione comincia ad allontanarsi sempre di più. I dubbi della Viterbese erano legati al fatto che entrambi nella scorsa stagione hanno giocato molto poco a causa di alcuni problemi fisici. De Falco, classe ‘86, ha messo insieme appena undici presenze. Palermo, classe ‘88, ha collezionato addirittura solamente quattro gettoni. Nei giorni scorsi entrambi hanno incontrato il presidente Romano, i problemi fisici che hanno attanagliato i due giocatori nella stagione scorsa sembrano ormai risolti. Quindi entrambi faranno parte del gruppo che si riunirà la prossima settimana a Viterbo per effettuare le visite mediche e i test atletici e che poi partirà alla volta di Cascia per iniziare la preparazione precampionato.La rinuncia a Palermo e De Falco sembrava necessaria per poter arrivare al centrocampista francese in forza al Trapani, Anthony Taugordeau. Anche nel caso in cui Palermo e De Falco rimarranno nel gruppo, la società di via della Palazzina sembra comunque intenzionata ugualmente a trattare il giocatore transalpino che nella stagione appena conclusa è stato uno dei migliori elementi del Trapani che ha militato nel campionato di Serie B. Proprio in questo periodo andare a trattare con la società siciliana, che dovrebbe liberare il giocatore con un pagamento di una clausola, non è comunque agevole. Il Trapani è infatti retrocesso in Serie C sul campo dei giorni scorsi, ma sta aspettando l’esito di un ricorso che potrebbe restituirgli due punti in classifica e quindi dargli la possibilità di disputare i playout, spostati non a caso al prossimo 10 agosto