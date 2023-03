Mercoledì 8 Marzo 2023, 06:00

La Viterbese è in attesa delle motivazioni della bocciatura da parte della Caf del ricorso in appello di mercoledì scorso contro la penalizzazione di due punti in classifica, mentre la squadra continua a preparare la delicata trasferta in programma domenica prossima allo stadio Viviani di Potenza contro la compagine locale.

Sono attese in queste ore a via della Palazzina le motivazioni del mancato accoglimento da parte della Corte d’Appello Federale del ricorso contro la penalizzazione in classifica. Il ricorso in Appello si era reso necessario poiché lo scorso 18 gennaio il Tribunale Federale aveva penalizzato di 2 punti la squadra gialloblù per il mancato versamento di contributi Inps. Si tratta purtroppo di una corsa contro il tempo, perché una volta venuta a conoscenza delle motivazioni la Viterbese potrà preparare il ricorso da presentare poi al Collegio di garanzia del Coni, che si prenderà circa un mese per poter dare il proprio giudizio visto che dovrà studiare nuovamente tutto il caso dal principio. È chiaro che per la Viterbese avrebbe tutto il vantaggio che la sentenza arrivi il prima possibile per poter poi regolarsi su chi dovrà affrontare o meno nei play-out.

Intanto la squadra sta preparando la gara di domenica prossima, contro un avversario in salute che aspetta questa partita per poter ottenere punti importanti che le possano permettere di raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Ieri è arrivata puntuale la squalifica di una giornata per il centrocampista Federico Mastropietro espulso per doppia ammonizione all’inizio del secondo tempo in occasione della partita disputata sabato scorso allo stadio Zaccheria di Foggia. Domenica prossima al suo posto come interno dovrebbe giocare Antonino Barillà, che ormai sembra aver acquisito la condizione migliore dopo essere arrivato da svincolato in occasione dello scorso mercato di riparazione invernale di gennaio. Ieri è arrivata anche la conferma dell’orario della gara di domenica prossima in Basilicata che avrà inizio alle 14,30. A questa stessa ora si disputerà anche il turno infrasettimanale che vedrà la Viterbese opposta il prossimo mercoledì 15 marzo al Taranto allo stadio Enrico Rocchi.

Intanto ieri la società di via della Palazzina ha comunicato anche l’esonero del tecnico della Primavera, Massimiliano Moras. Quest’ultimo era stato chiamato alla guida dei giovani giocatori gialloblù poco dopo l’insediamento di Emanuele Pesoli sulla panchina della prima squadra che aveva a sua volta sostituito Giacomo Filippi. Nella sua esperienza con la squadra primavera, Moras ha totalizzato 11 sconfitte e quindi dopo la battuta d’arresto dello scorso sabato sul terreno di gioco della Reggina la Viterbese ha deciso per l’esonero. Adesso i giovani gialloblù sono quintultimi in classifica, mentre con Pesoli in panchina anche se per poco avevano assaporato la vetta della classifica.