Venerdì 10 Dicembre 2021, 06:30

La Viterbese si prepara a grandi passi alla delicatissima trasferta di dopodomani a Pontedera contro il Montevarchi con calcio d'inizio alle 17,30. Ieri pomeriggio la squadra si è allenata con grande entusiasmo sul terreno di gioco in sintetico del Pilastro.

Quella in Toscana potrebbe essere veramente l'ultima spiaggia per la Viterbese, se anche contro i rossoblù dovesse arrivare un'altra sconfitta, la stagione potrebbe essere già compromessa e l'unica possibilità per restare tra i professionisti anche la stagione prossima, evitando la Serie D, potrebbe essere quella della domanda di ripescaggio. Anche se ovviamente adesso è prematuro parlarne. Rispetto alla partita di domenica scorsa contro la Virtus Entella, la Viterbese recupera il brasiliano Ottavio Murilo che ha scontato il turno di squalifica che non gli ha permesso di essere ini campo contro i liguri. Murilo formerà infatti il trio d'attacco insieme a Volpe e Volpicelli.

La squadra toscana non ha una difesa molto granitica, visto che, con 29 gol al passivo, ha fatto meglio solamente della Viterbese che ne ha subiti 33. Dalle punte gialloblù ci si aspettano quei gol molto pesanti che possano veramente trasformare la gara di dopodomani nella partita della svolta. Il tecnico Francesco Punzi non rinuncerà al suo 4-3-3, l'augurio è che contro il Montevarchi, il cui attacco non è certo tra i migliori del girone, la difesa gialloblù non sia così vulnerabile come accaduto in passato. Purtroppo le analogie con la stagione 2007-2008, che vide la Viterbese retrocedere tra i dilettanti sono sempre di più. Anche in quell'occasione, la Viterbese occupò l'ultima posizione in classifica per tutto il girone d'andata. Nonostante la squadra continuasse a perdere terreno c'era una certa fiducia perché la Viterbese giocava bene.

Grazie ai buoni innesti di gennaio la squadra riuscì ad agguantare il penultimo posto, che però non fu sufficiente per evitare la retrocessione visto che ai playout i gialloblù trovarono un Viareggio nettamente più forte Proprio per evitare una situazione simile vincere contro il Montevarchi sarà fondamentale.