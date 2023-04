Viterbese, il viaggio della speranza: con la Gelbison l'imperativo è la vittoria

È il viaggio della speranza per la Viterbese, e per i tifosi che seguiranno la squadra. Agropoli stadio comunale Raffaele Guariglia ore 17,30, la squadra gialloblù gioca il primo di tre scontri diretti per la salvezza contro la Gelbison con l’imperativo di vincere per fare un passo in avanti nella zona playout. La formazione di Vallo della Lucania era in una tranquilla posizione di classifica fino a qualche settimana fa, ma adesso si trova anch’essa invischiata nella lotta per non retrocedere.

«Dobbiamo essere concentrati su questo match perché è quasi determinante - ha detto il tecnico della Viterbese, Giovanni Lopez - da quando sono qui è praticamente la prima partita che disputiamo contro una diretta concorrente. Vediamo di che pasta siamo fatti. Tranne il primo gol subito dal Foggia, il resto delle reti che abbiamo preso ce le siamo fatte da soli perché ci mettiamo sempre del nostro. In questa categoria, dove il livello non è molto alto, vince chi sbaglia meno. Il fatto di avere recuperato sabato scorso la partita contro l’Audace Cerignola, mi dà coraggio perché non ci era mai successo prima. Pensiamo a fare bene la nostra gara ed a vincere. Speriamo di sbloccarci perché finora abbiamo concretizzato poco rispetto a quanto prodotto».

C’è qualche problema a centrocampo, visto che oltre allo squalificato Mungo sarà assente anche Barillà che non è al meglio. Recupera il giovane Simone Andreis, ma probabilmente a ritrovare la maglia da titolare sarà Mastropietro. Non disponibile nemmeno Francesco Rodio, che dopo l’infortunio di qualche settimana fa ha praticamente chiuso la stagione.

Dopo la penalizzazione del Monterosi, una vittoria oggi permetterebbe alla squadra gialloblù di accorciare sulle squadre che la precedono in classifica e di ridurre il rischio di arrivare alla fine della stagione regolare a più di 8 punti di distacco dalla quintultima. Anche per la Gelbison la gara è da vincere, proprio in virtù della complicata situazione di classifica. «Dobbiamo vincere, non perché la Viterbese sia facilmente battibile, ma perché abbiamo bisogno di punti, se avessimo affrontato Catanzaro o Crotone - ha spiegato il tecnico campano, Gianluca Esposito - sarebbe stato lo stesso. La Viterbese ha giocatori di categoria superiore».

COSÌ IN CAMPO

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani, Papa, Fornito, Porcino; De Sena, Infantino. A disp. Vitale, Onda, Granata, Marong, Uliano, Caccavallo, Sane, Capone, Correnti, Kyeremateng, Tumminello. All. Gianluca Esposito

Viterbese (3-52): Bisogno; Marenco, Monteagudo, Riggio; Pavlev, Rabiu, Megalaitis, Mastropietro, Devetak; Marotta, Jallow. A disp. Dekic, Semenzato, Ricci, D’Uffizi, Polidori, Mbaye, Nesta, Ingegneri, Andreis, Montaperto. All. Giovanni Lopez

Arbitro: Paride Tremolada di Monza