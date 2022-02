Mercoledì 16 Febbraio 2022, 06:35

Il treno salvezza passa da Grosseto e la Viterbese non può assolutamente perderlo. Stadio Zecchini ore 14,30 la squadra gialloblù fa visita alla compagine maremmana in un delicatissimo scontro diretto nella lotta per non retrocedere. Le due squadre sono infatti appaiate entrambe al penultimo posto con 21 punti. Avendo vinto il Grosseto la gara d'andata allo stadio Enrico Rocchi sarebbe importante per la squadra di Punzi vincere anche per non trovarsi penalizzata in caso di arrivo a pari punti in classifica. La Viterbese dovrà anche mostrare di aver già buttato via le scorie della rocambolesca sconfitta di domenica scorsa contro il Teramo figlia di vari errori tattici e di mentalità.

"Anche i nostri avversari vengono da una situazione simile alla nostra, non dobbiamo lasciarci condizionare - ha detto il tecnico Francesco Punzi - la nostra squadra ha l'esperienza giusta per archiviare quanto successo. Ricominciare subito può darci una mano, queste gare lasciano scorie negative forti e noi dobbiamo essere subito pronti a pensare alla prossima, partita." A guidare il Grosseto c'è l'ex tecnico gialloblù Agenore Maurizi, che la scorsa stagione è stato prima esonerato a novembre e poi richiamato a cinque giornate dalla fine centrando a salvezzamatematica. Da quando Maurizi è subentrato in panchina, il Grosseto non ha mai perso totalizzando una vittoria e quattro pareggi.

La Viterbese recupera in attacco Alessandro Polidori, che verrà schierato con ogni probabilità fin dal primo minuto nel reparto avanzato insieme a Volpicelli. Non ci sarà invece il brasiliano Otavio Murilo appiedato per due giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione di domenica scorsa. Uno squalificato anche nel Grosseto che perde Gorelli, sempre in difesa rientra però il capitano Ciolli. Non ha recuperato invece l'ex gialloblù Luan Capanni, arrivato a Grosseto proprio sul finire del mercato di riparazione di gennaio.

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Siniega, Peretti, Ciolli; Raimo, Piccoli, Cretella, Bruzzo, Semeraro; Nocciolini, Arra. A disp. Lazzari, Boccardi, Mauceri, Moscati, Peretti, Piccoli, Rabiu, Saporiti, Scaffidi, Tiberi All. Agenore Maurizi VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Iuliano, Urso; Volpicelli, Polidori. A disp: Bisogno, Marenco, Polito, Semenzato, Pavlev, Alberico, Aromatario, D'Uffizi, Maffei, Mungo, Natale, Bianchimano. All Francesco Punzi ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia