Giovedì 8 Luglio 2021, 06:25

La Viterbese viaggia spedita, sia per quello che riguarda i lavori allo stadio Rocchi, sia per quello che riguarda il mercato. La società di via della Palazzina ha Infatti ufficializzato ieri l'ingaggio del difensore classe 2000 Matteo Fracassini. "Nel 2022 lo stadio Rocchi sarà un cantiere. Cercheremo di fare i lavori in modo da garantire la continuità. Come sta facendo il Padova" ha detto il presidente Marco Romano. A breve il Comune dovrebbe approvare la delibera per i lavori di rifacimento dello Stadio Enrico Rocchi. La cifra si aggirerà intorno ai 3.600.000 euro, una parte sarà messa dal Comune, mentre la restante sarà a carico della società con un finanziamento. "Tra una decina di giorni abbiamo appuntamento con il credito sportivo. Abbiamo già i progetti e stiamo avviando tutte le pratiche necessarie. Quello in ballo è un importo importante, anche maggiore di quello che è servito in precedenza per rifare tutto lo stadio".

Intanto la società pensa ad allestire anche una squadra competitiva in vista della prossima stagione dove vuole recitare un ruolo da protagonista. La politica continua ad essere quella di acquistare giovani promesse di proprietà, che già si sono distinti nel campionato di Serie C In occasione della scorsa stagione. Dopo l'arrivo di Nicolò Ricchi dall'Empoli, che ha firmato un contratto triennale, ieri è arrivata l'ufficialità anche centrale sempre classe 2000 Matteo Fracassini che si è legato alla società di via della Palazzina per due anni. Cresciuto nel settore giovanile del Perugia è poi passato al Villabiagio in Serie D.Nella stagione 2018/2019 ha indossato la maglia dello Jesina ancora in Serie D collezionando 32 presenze e una rete. Nel campionati successivi ha giocato con Sporting Club Trestina e Follonica Gavorrano.

Nell’ultimo campionato, infine, ha militato nel girone B di Serie C con la maglia del Matelica, dove ha messo a referto 26 presenze tra campionato e play-off. Matteo Fracassini sarà quindi un tassello importante della retroguardia, anche se la Viterbese sta comunque cercando due difensori over che hanno già maturato una grande esperienza nella categoria. Oggi sarà una giornata importante anche per avere un'idea più chiara di quello che sarà il girone dove sarà inserita la Viterbese nel prossimo campionato. La Covisoc comunicherà infatti i nomi delle società la cui domande di iscrizione è risultata non idonea. Sarà importante sapere anche se la Casertana sarà esclusa definitivamente dal campionato, oppure se la squadra campana avrà qualche possibilità di partecipare al prossimo campionato. Dopo la mancata iscrizione del Gozzano, che era stato appena promosso dalla Serie D, in pole per essere ripescate ci sono Fc Messina e Latina, questo dovrebbe dare alla Viterbese qualche chance in più Per essere inserita nel girone centrale l. Già si è avuto conferma, che la domanda di iscrizione presentata dalla Viterbese è stata approvata.