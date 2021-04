7 Aprile 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 3 minuti)







Torna Maurizi tra lo scetticismo generale della piazza. È andato a un buon fine l'incontro di ieri mattina tra il tecnico, il presidente della Viterbese Marco Romano, il direttore sportivo Mauro Facci e il direttore tecnico Francesco Pistolesi. Agenore Maurizi, esonerato lo scorso novembre dopo la sconfitta interna contro la Paganese, dirigerà oggi il primo allenamento al posto di Roberto Taurino sollevato dall'incarico lunedì pomeriggio. Agenore Maurizi torna a guidare la Viterbese con il suo secondo Gabriele Baldassarri e con il nuovo collaboratore Alessandro Manni già allenatore dell'Under 15 e giocatore gialloblù tra il 2007 e il 2009. Maurizi rientra tra le perplessità degli sportivi e dei tifosi, visto lo stentato cammino della squadra sotto la sua gestione ad inizio campionato, quando i gialloblù hanno totalizzato una sola vittoria sul campo della Cavese ed hanno stazionato sempre nelle sabbie mobili della zona retrocessione. A questo proposito il presidente Marco Romano chiarisce la posizione della società. "Mi sembra il tecnico idoneo per guidare la Viterbese da qui alla fine del campionato perché conosce già la squadra - ha detto il numero uno di via della Palazzina - poi per la prossima stagione si vedrà". Agenore Maurizi ha infatti un anno di contratto e quindi al termine di questo campionato le strade del tecnico e della Viterbese si sarebbero divise comunque. A meno di clamorosi ribaltoni in queste ultime quattro giornate che mancano alla fine della stagione regolare, la salvezza per la Viterbese sembra cosa fatta, visto che le squadre che si trovano attualmente nella zona playout, difficilmente riusciranno a raggiungere i gialloblù in classifica. A Maurizi viene chiesto quindi di portare la Viterbese ai play-off, iniziando a vincere già lo scontro diretto di lunedì prossimo in diretta televisiva contro la Casertana. È chiaro che, se in queste ultime partite, il tecnico dovesse riuscire a portare la Viterbese ai play-off ed a farle recitare un ruolo da protagonista negli spareggi per la Serie B anche la sua posizione sarebbe più forte. C'è da dire comunque, che Maurizi ha allenato la Viterbese nel bel mezzo dell' emergenza Covid sia in occasione del Cluster verificatosi ad inizio settembre ed in quello ancora peggiore che ha attanagliato la squadra gialloblù per un mese intero tra ottobre e novembre. In vista di queste ultime quattro giornate di campionato, al tecnico sarà chiesta anche un po' di malleabilità per quello che riguarda il proprio schema di gioco. Durante la sua prima esperienza alla guida della Viterbese, Maurizi giocava con il 3-5-2, ma la retroguardia a tre ha dato fin da subito l'impressione di non essere adatta per le caratteristiche dei difensori all'interno della rosa gialloblù. La svolta positiva è arrivata proprio quando Taurino ha iniziato a praticare il 4-3-3, giocando con la difesa a quattro. Già da oggi Agenore Maurizi si troverà comunque a dover far fronte a diverse assenze in vista della partita di lunedì prossimo, forse recupera Vincenzo Camilleri che sabato scorso a Catania non era stato convocato a causa di un infortunio. Più difficile invece vedere in campo Toni Markic alle prese con una pubalgia e Nicholas Bensaja ancora fermo a causa di una distorsione alla caviglia rimediata un paio di settimane fa in allenamento.