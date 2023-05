Mercoledì 17 Maggio 2023, 05:30

Quale sarà il futuro della società di via della Palazzina? È stato un dirigente storico della Viterbese e, come tanti amanti dei colori gialloblù, anche l’avvocato Tonino Ranucci se lo domanda in questo momento. E Ranucci non esclude un ritorno di Piero Camilli, di cui è stato stretto collaboratore sia a Grosseto che a Viterbo.

«Leggo da più parti che molti auspicano un ritorno della famiglia Camilli alla guida della Viterbese - commenta l’avvocato - e io penso che una simile eventualità, anche se Piero tende ad escluderla, potrebbe anche concretizzarsi». L’avvocato Ranucci entra nel dettaglio per spiegare la sua affermazione. «I Camilli, in particolare Vincenzo e Luciano - riprende - hanno sempre avuto a cuore le sorti della Viterbese e sono certo che se si dovesse prospettare la possibilità, ed alle medesime condizioni e modalità con le quali è stata ceduta, la riprenderebbero e questo malgrado non sia più in serie C. Ed anzi aggiungo che, se la cosa prendesse forma, per facilitare un eventuale passaggio ci metterebbero sopra anche un po’ di soldi».

Ma allora il discorso Civitavecchia? Visto che proprio Camilli, nelle settimane scorse, era stato dato come papabile acquirente della società nerazzurra... «Penso - spiega Ranucci - che Piero non abbia mai intavolato alcun discorso concreto». Facendo un passo indietro alle settimane scorse, l’avvocato Ranucci aveva già spaventato le difficoltà che avrebbe avuto la Viterbese per vincere il ricorso - al Collegio di Garanzia del Coni - discusso lo scorso 10 maggio. E che ha confermato la penalizzazione di due punti in classifica per la squadra gialloblù, confermandone la retrocessione in serie D.

«Ritorno sull’argomento - aggiunge Ranucci - a precisa domanda, in considerazione della delicatezza del momento fui molto cauto nel rispondere e non rimarcai tra le altre la discutibile decisione di non ricorrere ad un patteggiamento come hanno fatto le ben più blasonate Genoa e Parma. Questa strada, con il senno di poi, avrebbe aperto le porte ai playout. Aggiungo anche che non accostai il caso Campobasso, anche se ribadisco che alcune attinenze ci sono, a quello della Viterbese. Mi limitai a menzionare alcuni rigidi criteri interpretativi che speravo non fossero adottati anche in questa occasione e che invece e purtroppo hanno trovato applicazione. Tutto qua».

Per Ranucci va precisato che, malgrado «il mio intervento sia stato realistico e nello stesso tempo pacato e rispettoso, ho dovuto registrare una scomposta, e al limite dell’offensivo, reazione da parte di chi nella mia quarantennale esperienza dirigenziale non ho mai avuto il piacere di incontrare o conoscere nel mondo del calcio».