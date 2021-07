Lunedì 12 Luglio 2021, 06:05

Non solo la Casertana. A preoccupare la Viterbese circa le proprie possibilità di poter evitare di giocare al Sud, Adesso c'è anche l'effetto domino della situazione regata a Chievo Verona. Mentre la società gialloblù ufficializza l'arrivo del nuovo tecnico della Primavera che sarà Francesco Punzi. Il Chievo Verona è stata l'unica società di serie B la cui iscrizione al campionato è stata rimandata da parte della Covisoc.

La situazione del club Veneto sembra abbastanza complicata, anche se la squadra è comunque partita per il ritiro e si è spenta una certa fiducia. Nel caso in cui il ChievoVerona dovesse essere escluso dal campionato di Serie B, verrebbe ripescato il Cosenza che era retrocesso dopo l'ultima stagione. La nuova salita dei calabresi in Serie B e la situazione della Casertana, le cui speranze di essere iscritta al campionato di Serie C restano molto flebili, lascerebbero due posti pesanti nel girone meridionale che non erano stati preventivati nelle settimane scorse. Delle altre società di serie C rimandate dalla Covisoc, sembrano risolvibili le situazioni di Paganese e Sambenedettese, mentre più complicate sembrano essere quelle di Novara e Carpi.

Mentre un posto libero è già stato lasciato dal Gozzano che non si è iscritto al Campionato dopo la promozione ottenuta nella stagione da poco conclusa. Non resta che aspettare quindi il prossimo giovedì 15 luglio, quando il Consiglio federale avrà preso in esame i pareri della Covisoc e renderà note le squadre escluse. "Riguardo alle nostre possibilità di poter cambiare girone - dice il presidente Marco Romano - ci sono da valutare due aspetti. Bisogna vedere chi rimane in LegaPro e tra i rispescati chi ha la forza di iscriversi".

Proprio per quello che riguarda le squadre ripescate dalla Serie D, le speranze della Viterbese sono legate al Latina e al FC Messina che sembrano comunque intenzionate a presentare la domanda. Tutto questo però potrebbe non bastare visto che, per quello che riguarda le riammissioni delle squadre appena retrocesse, molto difficilmente verrà presa in considerazione una squadra del sud con le squadre toscane che sembrano essere tra le favorite per poter accedere nuovamente al campionato di Serie C. La situazione che però potrebbe sparigliare le carte a sfavore della Viterbese, potrebbe essere però proprio l'eventuale riammissione del Cosenza in Serie B in caso di esclusione del Chievo Verona.

Intanto la Viterbese inizia a programmare anche le attività del settore giovanile, a cui il presidente Marco Romano tiene molto, ed ha raggiunto ieri l'accordo con il nuovo allenatore della Primavera Francesco Punzi. Quest'ultimo viene dell'esperienza in Serie D alla guida della Flaminia Civita Castellana dove era arrivato nell'estate del 2019, prima di essere sollevato dall'incarico lo scorso 8 febbraio. In passato ha guidato anche la Vis Artena sempre in Serie D e il Rieti in Eccellenza. Francesc Punzi verrà affiancato dal vice Roberto Rossi, dal collaboratore tecnico Fabrizio Tiberti, dal preparatore atletico Cristian Quercioli, dal preparatore dei portieri Luca Catracchia e dal match analist Federico Cinicia. Francesco Punzi succede ad Alessandro Boccolini, che proprio qualche settimana fa aveva annunciato il suo addio alla società di via della Palazzina dopo aver ottenuto ottimi risultati ed aver guidato anche per un breve periodo la prima squadra la stagione scorsa.