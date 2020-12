Non solo errori della squadra in cerca di maturazione, a far preoccupare la Viterbese ci sono anche quelli degli arbitri. E dopo la sconfitta rocambolesca arrivata domenica scorsa contro il Catania, che fa restare la Viterbese in piena zona playout, il presidente Marco Romano torna ad alzare la voce contro i torti arbitrali come già fatto più volte negli ultimi tempi. Sotto la lente di ingrandimento del numero uno di via della Palazzina c'è prima di tutto il calcio di rigore assegnato agli etnei a una manciata di secondi dal fischio finale per un dubbio fallo di mano in area gialloblù, che ha scatenato molte proteste da parte dei giocatori della Viterbese, e non solo. "È chiaro che non sono d'accordo sulla concessione del penalty che ci ha fatto perdere la partita contro il Catania - commenta Romano - ma questo non è l'unico torto che abbiamo subito nella partita di domenica scorsa. Prima del gol dei nostri avversari c'era anche l'espulsione del loro centrocampista Maldonado". Particolare curioso, proprio la stagione scorsa il 15 settembre del 2019 l Viterbese venne sconfitta a Catania per 1-0 con un rigore fantasma per un presunto fallo di mano in area di Besea e quello fu l'episodio che scatenò la prima protesta del presidente della Viterbese nei confronti delle giacchette nere. Le rimostranze di Marco Romano però non finiscono qui. "Gli errori sono ripetuti e ci danneggiano - riprende - penso ad esempio al gol fantasma che abbiamo dovuto subire due domeniche fa sul terreno di gioco del Potenza e non è la prima volta che ci accade". Il torto subito in Basilicata non è stato rimarcato alla fine della partita perché poi nella ripresa la Viterbese riuscì a ribaltare la situazione e ad aggiudicarsi la vittoria in rimonta. Il presidente della Viterbese fa riferimento però anche a quanto accaduto in occasione della terza giornata di campionato quando la Viterbese è stata sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco della Turris con un altro gol fantasma che è stato concesso ai campani. Con le immagini che hanno poi documentato che la palla, dopo aver colpito la traversa, era rimbalzata al di fuori della linea bianca. Lo sfogo del presidente Romano non porterà comunque, almeno per il momento, ad iniziative di protesta nelle sedi competenti come accaduto invece alcuni mesi fa. Ma è chiaro che, dopo quanto accaduto nella partita di domenica scorsa contro i siciliani, l'operato delle giacchette nere sarà prossimamente sempre più al vaglio del presidente gialloblù. Anche se gli errori della classe arbitrale, non debbono comunque distogliere l'attenzione da quelli che sono i reali problemi della squadra. Dopo l'arrivo in prova la settimana scorsa del centrocampista belga Guillaume De Schryver, la società gialloblù è anche impegnata in questo periodo nel cercare qualche giocatore svincolato che possa però dare da subito un contributo importante alla squadra. "Stiamo valutando vari profili" ha confermato Romano. La Viterbese ha iniziato nuovamente ieri ad allenarsi per preparare al meglio la delicatissima trasferta in casa della Casertana che, a questo punto, si presenta come un crocevia fondamentale nella lotta per non retrocedere.

