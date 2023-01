Martedì 10 Gennaio 2023, 08:17

La strada verso la salvezza è ancora lunga. Il presidente Marco Romano tiene alta la tensione, si rammarica per la mancata vittoria nello scontro diretto di sabato scorso sul terreno di gioco della Fidelis Andria dove la squadra ha mostrato di essere superiore agli avversari, e guarda alla delicatissima partita di domenica prossima in casa facendo un appello alla città. «Sì, è vero - dice - nelle ultime partite il gioco è migliorato. Peccato però per i mancati tre punti di Andria, perché avremmo potuto vincere».

Proprio in base ai risultati dello scorso turno di campionato il Messina, che con l’arrivo del nuovo tecnico Ezio Raciti ha ottenuto un successo che mancava da tempo, ha accorciato in classifica anche sui gialloblù e domenica prossima viene a Viterbo per ottenere una vittoria che gli permetterebbe proprio di agganciarli in classifica. Per questo Romano si aspetta i tre punti. «La partita con il Messina - commenta - è un vero e proprio spareggio salvezza, dobbiamo vincere». Poi l’appello a tutta la città per sostenere la squadra domenica prossima. «Spero che sugli spalti ci sia tanta gente e che riusciremo a riempire lo stadio - specifica Romano - la gente deve capire che il calcio, oltre ai valori di attaccamento alla maglia, rappresenta un volano economico e di prestigio per la città e la provincia di Viterbo».

Oltre a quelli sul mercato la Viterbese dimostra di voler fare anche altri sacrifici economici per mantenere la categoria, visto che in questa parte restante del campionato se necessario rinuncerà in parte al minutaggio degli under. Che invece, ad inizio stagione, era stato indicato come una regola fissa. «La salvezza resta la priorità - conclude Romano - per cui in alcune partite il minutaggio non si farà». La Viterbese è sempre attiva sul mercato, la settimana scorsa c’è stato un sondaggio per il centrocampista ghanese classe 1996 Moses Odjer attualmente al Foggia. Ma che la stagione scorsa ha conquistato la promozione in Serie B con il Palermo.