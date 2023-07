Giovedì 6 Luglio 2023, 05:20

La Viterbese versione 2023-24 muove i primi passi tra le contestazioni. Ma il presidente Romano non arretra. "Io non mollo - ha detto - e non dare lo stadio alla Viterbese sarebbe una follia". Alla presentazione del nuovo staff tecnico e delle nuove maglie erano presenti anche alcuni tifosi che hanno duramente contestato la società.

"Prendere il titolo e andatevene" hanno detto alcuni di loro. "La retrocessione della scorsa stagione - ha detto Romano- purtroppo è una ferita aperta per tutti, purtroppo sono stati fatti degli errori ed è mancato anche quell' attaccamento alla maglia, che spero possa ritornare in occasione della prossima stagione". Oggi intanto i dirigenti della Viterbese hanno un incontro in Comune per parlare dell'affidamento dello stadio "Sono ottimista in vista della concessione dell'Enrico Rocchi- ha detto ancora Romano - abbiamo già fatto qualche investimento in vista del progetto del nuovo stadio e non è mai successo da nessuna parte che alla squadra della città venga negato lo stadio". Romano puntualizza anche che non esiste un eventuale Piano B Se non dovesse arrivare l'okay da parte del Comune. "Non abbiamo pensato ad altre soluzioni - detto ancora - perché siamo ottimisti che giocheremo allo stadio Enrico Rocchi e siamo pronti a lottare su ogni fronte per questo".

Il presidente gialloblù parla anche del ricorso al Tar ha annunciato già da diverse settimane e non ha ancora depositato. "Purtroppo - conclude Romano - non c'erano i tempi tecnici per chiedere una sospensiva della decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Però a breve depositeremo comunque il ricorso. Chiederemo il risarcimento dei danni, c'è un caso analogo che è quello della Vibonese accaduto nei giorni scorsi. Comunque lo facciamo anche per un senso di giustizia, perché siamo sicuri di aver subito un torto. E così anche chi prima diceva che siamo retrocessi per non aver pagato 11.000 euro non potrà più farlo". Il nuovo allenatore Gianluca Sgarra è ottimista per la prossima stagione.

"Sono molto legato a questa maglia perché proprio con la Viterbese ho iniziato la mia carriera da giocatore ed ho vinto anche un campionato di Serie C2 - ha detto - in questa categoria serve carattere e vorrei trasmettere quello che avevo io in campo da giocatore. I tifosi che hanno contestato hanno mostrato attaccamento a questa maglia e noi con i risultati del campo cercheremo di farli ricredere. Sono qui con molto orgoglio, questo sarà l'anno della rinascita e le nostre bandiere torneranno a sventolare". Il direttore sportivo sarà Gianluca Rossini, che nei prossimi giorni metterà nero su bianco con alcuni giocatori di categoria con cui c'è già un accordo verbale. L'avvocato Luca Tilia sarà il direttore generale, mentre il ruolo di coordinatore tecnico sarà ricoperto da Mario Lenzini, allenatore esperto che ha guidato anche la Flaminia Civita Castellana.