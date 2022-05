Domenica 1 Maggio 2022, 05:10

La Viterbese punta la Fermana. Dopo la decisione di venerdì pomeriggio da parte del collegio di garanzia del Coni, che ha restituito all'Imolese i 2 punti di penalizzazione ridisegnando la classifica della zona playout. Il presidente Marco Romano sta preparando l'evento e chiarisce qualcosa anche sul futuro della società.

"La Fermana è sicuramente un avversario ostico, di cui abbiamo il massimo rispetto - ha detto il numero uno di via della Palazzina - ma io ho fiducia nella nostra squadra. Nel girone di ritorno abbiamo spesso giocato partite determinanti per il nostro cammino, recuperando anche diverse posizioni in classifica dato che eravamo ultimi e quindi siamo abituati a queste gare che rappresentano delle vere prove finali. Tutti i giocatori sono disponibili e i ragazzi si stanno allenando bene".

Il presidente si guarda bene comunque da facili entusiasmi in vista del dedicato scontro salvezza, anche se la posizione in classifica guadagnata dalla squadra al termine della stagione regolare potrebbe far pensare il contrario. "Credere che siamo favoriti perché ci salveremmo con due pareggi, o comunque con la stessa differenza reti dei nostri avversari nella doppia sfida, è sbagliato - ha detto ancora Romano - non dobbiamo assolutamente commettere l'errore di sentirci avvantaggiati. Con i playout si azzera tutto. La partita d'andata sarà sicuramente fondamentale, finora in trasferta abbiamo dato sempre il meglio, ma andiamo ad affrontare una squadra che ha un campo molto caldo e che cercherà di ipotecare la salvezza proprio nella gara casalinga. Noi stiamo cercando di organizzarci sia con i tifosi e anche con le famiglie dei giocatori perché la squadra a Fermo abbia un buon seguito e si senta quindi sostenuta".

Poi Romano ci scherza su. "Seguirei la squadra in questa partita anche con la febbre a 40". Ha detto. Il presidente parla anche del futuro della società. "Ci sono altri imprenditori seri che potrebbero fare il bene della Viterbese oltre a Romano - ha detto - è vero questa è stata una stagione difficile e tribolata, comunque per quello che riguarda la mia permanenza o meno ancora non ho deciso nulla. Ora dobbiamo pensare solamente alla salvezza, restando tutti uniti lottando per questo unico obiettivo. Solo dopo prenderò una decisione".

Intanto ieri pomeriggio la Lega Pro ha reso noti gli orari della doppia sfida tra Viterbese e Fermana. I gialloblù giocheranno la gara di andata sabato prossimo allo stadio Bruno Recchioni di Fermo alle 17,30. La partita di ritorno si disputerà invece il 14 maggio all'Enrico Rocchi sempre alle 17,30. La squadra si è allenata anche ieri e il tecnico Alessandro Dal Canto ha iniziato a fare i primi esperimenti su quella che sarà la formazione più idonea per affrontare la Fermana nella gara d'andata, dove i marchigiani saranno chiamati a fare una gara d'attacco per cercare di ipotecare già la salvezza.