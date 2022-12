Martedì 20 Dicembre 2022, 06:05

La sconfitta contro la Virtus Francavilla fa male in casa gialloblù soprattutto per il modo in cui è arrivata, visto il contestatissimo calcio di rigore assegnato ai pugliesi e trasformato poi da Patierno, concesso per un presunto fallo di Ricci su Caporale che ha portato in vantaggio la squadra di casa quando la partita era in sostanziale equilibrio.

Il presidente della Viterbese, Marco Romano, precisa che le critiche alla direzione arbitrale non devono costituire un alibi.

«La direzione arbitrale non deve essere presa come un capro espiatorio - precisa il numero uno di via della Palazzina - perché anche noi abbiamo le nostre colpe. Però vorrei sapere la motivazione che ha portato il direttore di gara ad assegnare il calcio di rigore che ha dato il vantaggio alla Virtus Francavilla. Ha espulso dalla panchina un nostro giocatore della Primavera che era entrato in campo di qualche metro per esultare dopo il gol del nostro momentaneo pareggio. Ha espulso il nostro allenatore e anche un altro giocatore della squadra avversaria. Ha creato tensione».

Lo stesso numero uno di via della Palazzina ha indetto una conferenza stampa per questa sera, anche se ha precisato che non affronterà di nuovo il tema arbitrale, ma parlerà di altri argomenti. Non è la prima volta purtroppo che la Viterbese della gestione di Marco Romano si trova a dover recriminare su scelte arbitrali contrarie. Era già successo ad esempio in occasione della quarta giornata di andata della stagione 2019-20 nella partita giocata in casa del Catania a causa di un calcio di rigore concesso alla compagine etnea e nella terza giornata della stagione seguente in occasione della partita disputata sul campo della Turris a causa della rete del vantaggio dei campani.

Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi già ieri per prepararsi al meglio alla partita in programma venerdì prossimo alle 14,30 allo stadio Enrico Rocchi contro il Giugliano e valida per la prima giornata di ritorno.

Dopo questa partita il campionato osserverà due settimane di pausa per le festività e la squadra gialloblù tornerà in campo sabato 7 gennaio alle 17,30 in trasferta contro la Fidelis Andria. In vista della partita contro di Giugliano di venerdì prossimo tornerà disponibile in avanti l’attaccante Emilio Volpicelli che ha scontato il turno di squalifica.

Nelle prossime ore si dovrebbe sapere qualcosa di più invece circa le possibilità di recupero di Marotta, Monteagudo, Simonelli e Nesta, che non hanno preso parte alla trasferta di domenica scorsa in Puglia sul campo della Virtus Francavilla perché infortunati. Si spera di poter recuperare almeno una parte dei diversi giocatori indisponibili per poter affrontare la delicatissima partita contro i campani con un organico il più competitivo possibile.