"Con uno stadio pieno la Viterbese avrebbe almeno 10 punti in più in ogni campionato". Lo ha detto il presidente della Viterbese Marco Romano, in occasione della presentazione delle maglie per la nuova stagione avvenuta ieri presso la Sala Regia del Comune alla presenza del Sindaco Chiara Frontini, dell'assessore Emanuele Aronne, degli esponenti della società e i giocatori e staff tecnico della Viterbese, oltre ai rappresentanti del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. Dopo il saluto del Primo Cittadino hanno parlato i dirigenti gialloblù.

"Nell'ultima partita della stagione nei playout con la Fermana - ha specificato Romano - lo stadio era veramente pieno. Se la stessa cosa si verificasse tutte le domeniche che giochiamo in casa, avremmo almeno 10 punti in più in classifica. Finora abbiamo totalizzato 204 abbonamenti e il numero per la media della Serie C è un po' bassino. Chiediamo agli sportivi di abbonarsi, la nostra è anche la squadra di tutta la provincia perché rappresenta la viterbesità . Siamo invece soddisfatti della risposta degli sponsor, abbiamo concluso un accordo con la CR Project per una sponsorizzazione importante. Ma invito anche gli altri imprenditori viterbesi a darci una mano".

È chiaro però che per riempire lo stadio serviranno anche i risultati e per questo la società corregge anche il tiro rispetto al passato volando basso. "Lo scorso anno ci eravamo posti degli obiettivi alti che poi non abbiamo raggiunto - premette ancora Romano - avendo avuto delle difficoltà già dalla prima giornata di campionato e poi abbiamo visto come sono continuate le cose. Ora diciamo che vogliamo fare una stagione più tranquilla di quella precedente, abbiamo formato però un buon gruppo e sono sicuro che ci toglieremo anche qualche buona soddisfazione. I tifosi possono stare tranquilli".

Oltre alle maglie tradizionali, indossate dai giocatori gialloblù, ieri è stata presentata anche la divisa celebrativa che la squadra indosserà solamente per la gara di domani in occasione della prima giornata di campionato, recante anche il logo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. Dopo la partita che la Viterbese disputerà ad Avellino contro il Giugliano, le maglie verranno date in beneficenza. "Sono stato arbitro di basket per anni - ha detto l'assessore Emanuele Aronne - mi piacerebbe che a Viterbo si respirasse la stessa atmosfera di quando arrivavi ad esempio in città come Reggio Emilia per una gara di basket".