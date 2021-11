Mercoledì 17 Novembre 2021, 06:25

La Viterbese si copre ed annuncia il silenzio stampa per garantire più concentrazione alla squadra, ultima in classifica con soli 7 punti all'attivo. "Ci chiuderemo in silenzio stampa non per protesta - ha specificato il presidente Marco Romano - ma per fare lavorare meglio tutti i tesserati. Ho visto nei ragazzi una gran voglia di rivalsa e da questo dobbiamo ripartire. Lotteremo fino alla fine per raggiungere la salvezza".

Dopo aver rinnovato la fiducia al tecnico Francesco Punzi, nonostante la rocambolesca sconfitta di sabato scorso contro il Pontedera che ha aggravato ulteriormente la posizione in classifica, il numero uno di via della Palazzina conferma di confidare anche sulle possibilità della squadra, anche se lancia un avvertimento. "Da qui a gennaio - puntualizza- le persone che non credono nel nostro progetto e nella possibilità di salvarci saranno messe ai margini. Da quando sono alla Viterbese questo è uno dei periodi più difficili, alla vigilia nessuno di noi si aspettava questi risultati. Ma dobbiamo reagire e ripartire".

L'avversario di domenica prossima è però tutt'altro che abbordabile, visto che il Gubbio è finora una delle squadre del girone che hanno fatto meglio. Piove inoltre sul bagnato, visto che contro gli umbri sarà assente con ogni probabilità il difensore Riccardo Martinelli, che negli ultimi tempi aveva dato più stabilità e soprattutto centimetri al reparto arretrato. Il giocatore, uscito anzitempo sabato scorso in occasione della partita contro il Pontedera, non si è allenato nemmeno ieri. Sull'entità del suo infortunio si saprà qualcosa di sicuro probabilmente già oggi. Ma difficilmente Martinelli potrà essere in campo domenica prossima.

A questo punto, il tecnico Francesco Punzi confermerà nuovamente la difesa a quattro con D'Ambrosio e l'olandese Van Der Velden come centrali. L' auspicio è che, dopo aver lavorato un'altra settimana con la squadra, il reparto possa offrire più garanzie rispetto a quanto mostrato nella gara con il Pontedera. La partita contro il Gubbio che si svolgerà domenica prossima alle 14,30 sarà diretta dalla signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Il fischietto toscano aveva già arbitrato la Viterbese lo scorso febbraio in occasione della partita casalinga contro la Cavese in cui i giallo blu si imposero per 1-0 incamerando tre punti pesantissimi per la salvezza. In quell'occasione il gol della vittoria fu segnato da Otavio Murilo. Buone notizie arrivano invece dal settore giovanile, dato che Caiazza, Delogu, Rossi e Auricchio sono stati convocati dal tecnico Daniele Arrigoni per prendere parte al raduno Under 15 che si terrà allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano D’Arco giovedì 18 novembre.