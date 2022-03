Venerdì 25 Marzo 2022, 05:40

presidente Marco Romano inquadra la prossima delicatissima trasferta della sua Viterbese a Gubbio e resta fiducioso sulle possibilità di salvezza della squadra. "La vittoria meritata di Pontedera - ha detto - ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Adesso dobbiamo confermarci anche domenica prossima a Gubbio, nonostante ci aspetti una gara difficile contro una squadra molto forte che ha fatto molto bene in casa durante questo campionato. Onestamente la salvezza diretta la vedo difficile, anche perché non dipende solamente da noi ma anche dai risultati degli altri. A Gubbio vogliamo prendere dei punti però perché dobbiamo cercare assolutamente di arrivare nella migliore posizione possibile in classifica per essere più avvantaggiati in vista degli eventuali playout. Nelle ultime tre partite abbiamo totalizzato 5 punti, la squadra si sta allenando bene ed è carica e questo è sicuramente un buon segnale".

La Viterbese cercherà quindi di ottenere il massimo dalle due trasferte consecutive di Pontedera e Gubbio, ma il tallone d'Achille resta purtroppo lo stadio Enrico Rocchi. L' ultima vittoria tra le mura amiche risale infatti addirittura allo scorso 21 novembre proprio in occasione della partita giocata contro il Gubbio. La compagine rossoblù ha affrontato la Viterbese in trasferta anche lo scorso agosto in Coppa Italia subendo un'altra sconfitta. "È vero - rileva amaramente Romano - durante questa stagione ci sono mancate le vittorie casalinghe. Basti pensare che, per quanto riguarda il rendimento in trasferta abbiamo fatto un buon cammino, mentre per quello che riguarda le partite in casa siamo ultimi per distacco. Vorrei cogliere l'occasione per invitare già la città a venirci a sostenere in occasione della difficilissima gara che affronteremo domenica 3 aprile in casa contro la Reggiana. Per ottenere la salvezza abbiamo bisogno dell'appoggio di tutta la città. È vero, abbiamo commesso degli errori altrimenti non saremmo terzultimi. Posso assicurare però che la società ha fatto sforzi economici importanti e ce la sta mettendo tutta per cercare di mantenere questa categoria. Per budget investito, siamo la quinta società del girone".

La squadra sta continuando ad allenarsi per preparare la delicata trasferta di domenica prossima in terra umbra. Torna a disposizione il difensore Daniel Semenzato che ha quindi smaltito il problema alla caviglia dei giorni scorsi. In difesa il tecnico Alessandro Dal Canto ha quindi tutti i giocatori a sua disposizione.