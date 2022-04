Mercoledì 6 Aprile 2022, 06:30

La Viterbese mette nel mirino la Virtus Entella per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. "Le prossime tre partite che ci aspettano da qui alla fine del campionato - ha detto il presidente della Viterbese, Marco Romano - saranno tutte fondamentali. Quella più difficile è però sicuramente quella in casa della Virtus Entella".

La Viterbese giocherà sabato prossimo alle 17,30 a Chiavari in casa dei liguri, mentre giovedì 14 aprile ospiterà il Montevarchi in un vero e proprio scontro salvezza, dato che al momento i toscani occupano proprio la sestultima posizione precedendo la Viterbese di tre lunghezze. Nell'ultima giornata della stagione regolare la formazione allenata da Alessandro Dal Canto farà visita poi alla Carrarese.

"A Chiavari speriamo di fare punti - ha specificato Romano - ormai contano solo quelli". Come puntualizzato già recentemente anche da diversi giocatori, ormai la Viterbese bada al sodo come confermato tra l'altro dall'ultima vittoria in trasferta di Gubbio. Anche nelle sue ultime uscite, la squadra gialloblù è parsa effettivamente più concreta che in precedenza. Per fare punti in Liguria, la Viterbese spera di ripetere un'altra ottima prestazione lontana dalle mura amiche dove non perde dallo scorso 7 novembre. Il presidente rimane fiducioso, nche perché confortato dal buon pareggio di domenica scorsa contro la vice capolista Reggiana.

"Ho visto la squadra motivata". La grinta e la determinazione messa in campo dalla compagine gialloblù domenica scorsa nella proibitiva partita contro la vice capolista Reggiana, nonostante le molte assenze, fa ben sperare per le prossime partite anche se il numero uno di via della Palazzina non vuole parlare di salvezza diretta. "Rimane un obiettivo difficile - specifica - anche perché non dipende solamente da noi".

Per evitare i playout, la Viterbese dovrebbe sperare infatti di fare più punti possibile nelle prossime tre partite sfruttando però anche passi falsi delle formazioni che al momento la precedono in classifica. Al momento, però, anche le altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere stanno incamerando punti pesanti come testimonia il sorprendente successo della Pistoiese contro la capolista Modena che ormai sembrava nettamente lanciata verso la vittoria del campionato. Sabato prossimo contro la Virtus Entella, la Viterbese dovrà fare a meno dell'attaccante Andrea Bianchimano squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata proprio nei minuti finali della partita di domenica scorsa allo stadio Enrico Rocchi contro la Reggiana. Rientrano però Mungo, Iuliano e Murilo. Da valutare ancora le condizioni di Megelaitis infortunatosi alla mano destra la settimana scorsa con la propria nazionale.