Domenica 12 Giugno 2022, 05:40

"Non so se la Viterbese è un capitolo chiuso. Ma prima il presidente Romano deve manifestare la sua volontà di vendere". A dirlo è Alessio Bizzaglia, dopo che il presidente gialloblù Marco Romano ha manifestato la sua volontà di restare alla Viterbese. Quest'ultimo è proprietario della squadra di calcio del Pomezia e della Fortitudo Pomezia Futsal che tra l'altro stadio domenica scorsa a Salsomaggiore ha conquistato la Serie A ponendosi nel play-off proprio contro Active Network di Viterbo.

L'imprenditore di Pomezia aveva mostrato il suo interesse per la società di via della Palazzina, dopo che lo stesso Romano aveva detto di voler lasciare la Viterbese nella conferenza stampa dello scorso 18 maggio tenutasi allo stadio Enrico Rocchi qualche giorno dopo aver ottenuto la salvezza nei playout contro la Fermana. Lo stesso Bizzaglia aveva compiuto un blitz a Viterbo dove aveva incontrato politici ed imprenditori locali e qualche settimana fa aveva dato mandato ai suoi collaboratori di contattare la dirigenza gialloblù per valutare se c'erano i presupposti per poter intavolare una trattativa per l'acquisizione della società.

"Quando in questo periodo mi veniva chiesto se ero interessato alla Viterbese - specifica Bizzaglia - io facevo sempre la stessa domanda, chiedendo, ma siete sicuri che Romano voglia vendere? Capisco che poi uno si affeziona alla propria creatura - continua Bizzaglia - cui, con il massimo rispetto per Marco Arturo Romano, dico che io resto alla finestra, ma dall'altra parte ci deve essere la volontà di vendere. Anche perché il lavoro che ha fatto Romano a Viterbo va rispettato. Solo se c'è la volontà di vendere, una persona può diventare un acquirente più o meno realistico. Ma sicuramente solo dopo se uno ha deciso di vendere la propria creatura".

Nelle scorse settimane Alessio bizzaglia era stato accostato anche a Teramo, ma imprenditore di Pomezia ha smentito in più di un occasione il suo interesse per la società abruzzese. Tornando alla Viterbese, il direttore sportivo Mariano Fernandez a cui è stato prolungato il contratto fino al 2024 nei giorni, scorsi tornerà tra qualche giorno dell'Argentina. Una volta rientrato a Viterbo il dirigente gialloblù inizierà i primi sondaggi per iniziare a costruire la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Allo stesso tempo il dirigente sudamericano dovrà concretizzare alcune rescissioni giocatori ancora sotto contratto anche per la prossima stagione.