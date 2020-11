Esordio quanto mai positivo quello di Roberto Taurino alla guida della Viterbese. Il nuovo allenatore gialloblù, che ieri pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento al campo in sintetico del Pilastro, potrà infatti disporre ormai di quasi tutta la rosa a sua disposizione. Una situazione, questa, che praticamente non si era mai verificata dall'inizio della stagione.

Gli esiti dei tamponi effettuati lunedì scorso sui componenti della squadra gialloblù, hanno infatti dato tutti esito negativo. Al momento sono ancora 5 i tesserati della Viterbese ad essere positivi, ma i calciatori sono solamente 2. Inoltre stanno anche recuperando gli infortunati. Dopo che la settimana scorsa era rientrato Marco Simonelli, che si era fatto male nella partita che la Viterbese ha giocato a Cava dei Tirreni, ieri è rientrato anche l'altro esterno Oliver Urso. Anche quest'ultimo si era infortunato circa un mese fa nella gara in trasferta che la Viterbese ha disputato sul campo della Cavese, dove ha tra l'altro ottenuto l'unica vittoria in campionato di questa stagione. Urso si è rivelato finora un elemento fondamentale per l'economia del gioco gialloblù, visto che è stato sempre uno dei pochi capace di portare avanti il pallone nella metà campo avversaria. Ha ripreso ad allenarsi inoltre anche Edoardo Bianchi, anche lui si era rivelato come uno degli elementi più positivi sia in difesa che a centrocampo nel primo scorcio di campionato.

Urso, Simonelli e Bianchi hanno lavorato a parte alla ripresa degli allenamenti di ieri, ma già dai prossimi giorni potrebbero rientrare in pieno del gruppo. Così che il nuovo tecnico Taurino possa valutare se poterne schierare qualcuno dall'inizio o meno nella partita che la Viterbese giocherà sabato prossimo sul campo della Juve Stabia. L'orario della partita è stato anticipato, inizialmente il calcio d'inizio era stato fissato per le 20,45 mentre la gara comincerà invece alle 15. Per non fare troppi cambi avventati, la Viterbese potrebbe schierarsi inizialmente con il solito 3-5-2 che è lo schema che ha adottato fino a questo momento. Questo schieramento è tra l'altro anche il marchio di fabbrica di Taurino ed è anche lo schema con cui l'allenatore pugliese ha vinto lo scorso campionato di Serie D alla guida del Bitonto. Non è escluso però che, nel caso in cui Taurino si renda conto che il 3-5-2 non corrisponda in pieno alle caratteristiche dei giocatori a sua disposizione, possa iniziare a lavorare su un nuovo schema.

Come era inevitabile, ieri Taurino ha anche parlato con diversi giocatori. Tra i compiti del nuovo allenatore c'è infatti anche quello di lavorare soprattutto sull'aspetto psicologico della squadra, che in più di un'occasione è sembrata spenta e ha affrontato le partite con l'approccio mentale sbagliato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA