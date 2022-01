Martedì 4 Gennaio 2022, 05:15

La Viterbese continua con i sondaggi di mercato, ma al momento non arriva nemmeno la firma del portiere Ermanno Fumagalli. L'estremo difensore, che ha già un accordo verbale con la Viterbese dopo l'incontro tra il presidente Marco Romano e il suo entourage avvenuto nei giorni scorsi nei giorni scorsi, non era alla ripresa degli allenamenti che la squadra gialloblù ha effettuato ieri pomeriggio dopo la sosta natalizia. Il Seregno, squadra militante nel girone A della serie C con cui Fumagalli ha militato fino a questo momento, sta ultimando infatti le pratiche per il passaggio di proprietà proprio in queste ore. Fermo restando che la società lombarda dovrà trovare un sostituto di Fumagalli sul mercato per affrontare il restodel campionato, lo svincolo del portiere per arrivare alla Viterbese potrebbe comunque richiedere più tempo del previsto. Dato che a questo punto la trattativa dovrà essere portata a termine con i nuovi proprietari del club lombardo.

La Viterbese ha sondato nelle scorse ore anche il terreno con la Ternana per l'attaccante Guido Marilungo. La punta centrale era andato in prestito all'inizio di questa stagione al Pescara ma in questo mercato di riparazione dovrebbe tornare alla Ternana, che poi lo girerà nuovamente in prestito ad un'altra squadra di Serie C. Il profilo sarebbe quello ideale, visto che la società dii via della Palazzina sta cercando un attaccante di esperienza che possa fungere da alternativa a Michele Volpe. Fino a questo momento, Guido Marilungo che è un classe '89, ha messo insieme con il Pescara solamente 8 presenze in campionato. La scorsa stagione ha fatto bene però con la casacca della Carrarese. Nei giorni scorsi alla punta si era interessata anche il Teramo, una delle squadre impegnata come la Viterbese nella lotta per la salvezza nel girone B. Per poter arrivare a questo attaccante, la Viterbese dovrà quindi vincere prima la concorrenza della società abruzzese.

Si allontana sempre di più invece la possibilità di portare a Viterbo l'esperto centrocampista in uscita dal Bari, Lorenzo Lollo. Sul centrocampista ex Empoli e Carpi, quest'anno utilizzato pochissimo dal Bari, c'è l'interesse di molte squadre di Serie C tra cui anche quello del Palermo. A questo punto quindi, per quanto riguarda la ricerca di un nuovo centrocampista, la Viterbese potrebbe virare su un altro profilo. C'è da dire comunque che, in questo periodo particolare, con molte società costrette a fare i conti con il crescente numero di casi positivi al Covid all'interno del proprio gruppo squadra che stanno generando anche una certa incertezza sulla ripresa del campionato, non è nemmeno facile prendere contatti e portare a termine delle trattative. Il mercato di riparazione di presenta quindi lungo e difficile sia in entrata che in uscita.