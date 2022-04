Lunedì 11 Aprile 2022, 06:05

battuta d'arresto di Chiavari contro la Virtus Entella complica non poco la strada verso la salvezza e la Viterbese mastica amaro. "Questa battuta d'arresto è stata un vero peccato per noi - ha detto il presidente Marco Romano - soprattutto per come si era messa la partita nel primo tempo. È chiaro che noi cercheremo di dare il massimo per tentare di vincere queste due partite che mancano alla fine della stagione regolare purtroppo però non dipende solo da noi. Siamo delusi dal risultato del Cesena, non ci aspettavamo una sconfitta così netta".

I risultati di sabato scorso cambiano infatti i piani della tabella salvezza gialloblù. Il rotondo successo casalingo del Montevarchi contro il Cesena pone ormai i toscani a distanza di sicurezza dalla Viterbese, che invece attendeva proprio lo scontro diretto di giovedì sera allo stadio Enrico Rocchi per vincere e mettersi alle calcagna proprio degli avversari di turno. Le possibilità per salvarsi senza passare per la lotteria dei playout ci sono sia raggiungendo ancora il sestultimo posto, sia distaccando la penultima in classifica di più di 8 punti. Fermo restando che, per sperare ancora la Viterbese dovrà obbligatoriamente vincere entrambe le partite che restano da giocare da qui alla fine della stagione regolare, per raggiungere la salvezza diretta la Viterbese dovrà sperare anche in una serie di risultati favorevoli. Se poi questi non dovessero arrivare, i successi contro Montevarchi e Carrarese servirebbero per assicurare alla compagine gialloblù la certezza di poter giocare gli spareggi salvezza in una posizione sicuramente più avvantaggiata rispetto all'avversario a diretta.

Arrivando quintultima la formazione di Alessandro Dal Canto affronterebbe la penultima giocando la gara di ritorno in casa e si potrebbe salvare avendo la stessa differenza reti nelle due gare dei playout con l'avversario di turno. Stesso discorso anche con il quartultimo posto, dove i gialloblù affronterebbe però in questo caso la terzultima. In vista del delicatissimo scontro casalingo di giovedì sera contro il Montevarchi, il tecnico Alessandro Dal Canto recupera l'attaccante centrale Andrea Bianchimano che sabato scorso a Chiavari non ha potuto giocare perché squalificato. Dovrebbe fare il suo rientro in gruppo anche il trequartista Domenico Alberico. Da valutare le condizioni anche di Domenico Mungo, che contro la Virtus Entella non è parso al meglio.