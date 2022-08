Sabato 27 Agosto 2022, 05:35

Il Pescara è interessato al centrocampista della Viterbese, Linas Megelaitis, ma fino a questo momento la trattativa non è partita e non c'è stato nessun contatto tra le due società. Intanto, dopo la bocciatura del ricorso di Teramo e Campobasso arrivata ieri mattina da parte del Consiglio di Stato, nella serata di ieri sono finalmente usciti anche i calendari con la Viterbese che giocherà la prima giornata in Campania contro la neopromossa Giugliano. Tornando al mercato, il presidente gialloblù Marco Romano, smentisce anche la voce riguardante l'offerta da parte del Pescara di due giocatori per arrivare ad avere il centrocampista Linas Megelaitis.

"Di questa questione non sappiamo nulla - ha detto Romano - seppure ci fosse una proposta, ad oggi non pervenuta, a noi non interessa nulla dello scambio". Al momento, quindi, la trattativa non è ancora partita e se nelle prossime ore dovesse esserci un contatto tra le due società, la Viterbese alza il muro e non accetterà contropartite tecniche. Esordio sicuramente impegnativo in campionato per la squadra allenata da Giacomo Filippi sul caldo terreno di gioco della matricola Giugliano, che i gialloblù hanno già affrontato agli inizi degli anni 2000 in Serie C2.

L'11 settembre la formazione gialloblù esordirà in casa contro la Fidelis Andria e poi disputerà il turno infrasettimanale il mercoledì seguente a Messina effettuando così l'unica trasferta in Sicilia della stagione. La quarta giornata, all'Enrico Rocchi arriverà proprio il Pescara, mentre dopo la trasferta di Castellammare di Stabia, i gialloblù ritorneranno di nuovo a giocare in casa la sesta giornata disputando il 2 ottobre il derby con il Latina. Dopo la gara con i Pontini, Polidori e compagni dovranno affrontare due difficilissime trasferte consecutive contro Monopoli e Catanzaro.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato, perché i ragazzi del presidente Romano il mercoledì seguente saranno di nuovo in campo tra le mura amiche per ospitare l'Avellino. Altro match impegnativo quello del 20 novembre, quando la formazione allenata da Giacomo Filippi ospiterà il blasonato Crotone che solamente due stagioni fa militava in Serie A. La straprovinciale con il Monterosi, che rappresenterà il primo incontro ufficiale tra le due squadre in Serie C, si svolgerà il 4 dicembre in occasione della diciassettesima giornata, al momento nell'insolita cornice di Pontedera, mentre la partita di ritorno si disputerà allo stadio Enrico Rocchi l'8 aprile del prossimo anno.

La Viterbese concluderà la stagione regolare il 23 dello stesso mese in casa contro la Virtus Francavilla dell'ex tecnico Antonio Calabro. Il campionato si fermerà per Ia pausa natalizia, con i gialloblù che giocheranno il 23 dicembre in casa contro il Giugliano in occasione della prima giornata di ritorno e poi riprenderanno l'8 gennaio con la trasferta sul terreno di gioco della Fidelis Andria.