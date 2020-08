© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tampone, ma quanto mi costi? Lo stesso di due giocatori che potevano garantire il salto di qualità in questo campionato. Continua la preparazione della Viterbese a Cascia, unitamente ai test a giocatori staff tecnico e dirigenti per un totale di circa cinquanta persone. La spesa imprevista fino a qualche tempo fa per i controlli anti covid, in questo momento, per la società di via della Palazzina è di circa 35.000 euro al mese (doverosa, ovviamente, per garantire la sicurezza di tutti). Il protocollo della Lega Pro prevede l'effettuazione dei tamponi ogni 4 giorni e quella dei test sierologici ogni 14. Tutti i componenti del gruppo gialloblù sono risultati negativi ai tamponi effettuati giovedì scorso, ora dovranno essere sottoposti allo stesso esame domani e poi venerdì prossimo. Mercoledì 26 agosto sono previsti invece i test sierologici. Nelle settimane scorse si era vociferato che la frequenza dei tamponi potesse essere allargata dai 4 giorni attuali a una settimana. Ma dopo la crescita della curva epidemiologica in questi ultimi giorni e, visti i casi di positività di alcuni giocatori della Serie A, sicuramente questo provvedimento non verrà attuato a breve.Nei giorni scorsi, la Lega Pro ha attivato una convenzione con Federlab, che consentirebbe ai club di Serie C di poter effettuare gli stessi test a circa la metà del costo attuale. L'accordo è arrivato però con la stagione già iniziata e adesso i club che vogliano aderire alla convenzione, dovranno comunque rescindere prima i contratti già stipulati con altri enti. In questo caso la collaborazione con Federlab potrebbe partire da settembre. Comunque, il costo che dovrà affrontare la Viterbese, sarebbe lo stesso grosso modo dell'ingaggio di due giocatori che avrebbero potuto fare la differenza in Serie C. Almeno per il momento, non sono previsti rimborsi per le società, che possono andare a coprire almeno una parte di questa spesa. Nella serata dello scorso 12 agosto, la Lega Pro aveva emanato una circolare dove informava le società che lo stesso protocollo delle prime squadre sarebbe stato attuato anche con i giovani delle formazioni Berretti. Visto che il giorno dopo i presidenti delle squadre di Serie C, compreso quello della Viterbese Marco Romano, si erano mostrati contrari alla proposta, la Lega Pro aveva diffuso un'altra circolare il giorno dopo dove equiparava le formazioni Berretti alle altre squadre giovanili e dilettantistiche per le quali non sono previsti tamponi. Con la precisazione che il protocollo sarà attuato solamente ai giocatori delle squadre Berretti, che si alleneranno o parteciperanno alle partite della prima squadra.La Viterbese sta intanto ultimando la prima settimana di preparazione, oggi è prevista una sgambatura a ranghi misti dove il tecnico Agenore Maurizi potrà iniziare a valutare meglio gli atleti e mettere in pratica la sua idea di gioco.