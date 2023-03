La Viterbese ha le polveri bagnate. Contro il Taranto finisce 0-0, più dura la strada per la salvezza

Un pareggio senza reti e con pochissime emozioni al “Rocchi”. La Viterbese torna a fare punti nel match contro il Taranto e si mette alle spalle le due sconfitte consecutive di Foggia e Potenza.

Pochissimo da segnalare nella prima frazione di gioco dove l’unica occasione da gol è per i gialloblù con Polidori che, però, nel momento di calciare scivola e non impatta bene da buona posizione. Nella ripresa il Taranto si mette in mostra con un colpo di testa di Bifulco al minuto 8. Lo stesso attaccante ospite si rende pericoloso dopo uno svarione della difesa di casa ma, entrato in area di rigore, non inquadra lo specchio della porta. L’ultimo acuto del match arriva a pochi minuti dal triplice fischio con un colpo di testa di Megelaitis parato facilmente da Vannucchi. Le vittorie di Turris e Messina, in attesa delle sfide di Monterosi e Fidelis Andria in programma domani, complicano i piani salvezza della Viterbese attesa domenica prossima dalla difficile trasferta in casa del Crotone.

VITERBESE: Bisogno; Ingegneri, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mastropietro (11’st Rabiu), Megelaitis, Mungo (11’st Barillà), Devetak; Polidori (43’st Montaperto), Marotta. A disposizione: Dekic, Chicarella, Semenzato, Mbaye, Nesta, Marenco, Capparella. All. Lopez

TARANTO: Vannucchi; Evangelisti, Antonini Lui, Manetta; Mastromonaco, Romano (44’st Fontana), Labriola, Crecco (32’pt Ferrara), Boccadamo; Nocciolini (1’st Tommasini), Bifulco (25’st Rossetti). A disposizione: Oliva, Caputo, Colurciello, Sciacca, Formiconi, Finocchi, Canalicchio. Allenatore: Voltini

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento ed Elia Tini Brunozzi di Foligno. IV° Gianluca Renzi di Pesaro.

Note: ammoniti Megelaitis, Ricci, Labriola, Pavlev. Recupero: 1’-2’.