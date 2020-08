© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo giorno di lavoro per la Viterbese che, nel pomeriggio, ha effettuato il primo allenamento a Cascia dopo essersi radunata in mattinata allo stadio Enrico Rocchi per la partenza (è rimasto a casa solo il difensore Paolo Cerroni per curare un lieve infortunio). A cominciare da oggi, i giocatori gialloblù sosterranno due sedute giornaliere di lavoro e probabilmente domenica prossima la prima sgambatura in famiglia tra le classiche Squadra A e Squadra B. Con il mercato gialloblù che porterà i primi rinforzi, probabilmente non prima di questo weekend, la prrima settimana di lavoro in Umbria servirà al tecnico Agenore Maurizi, oltre che a conoscere meglio i giocatori a sua disposizione, soprattutto a valutare i numerosi giovani che sono partiti con la comitiva gialloblù.I classe 2001 e 2002 rappresentano infatti una colonia piuttosto numerosa. La società ha deciso di puntare forte su Ludovico Ricci, difensore di fascia sinistra che già la scorsa stagione era partito titolare nella squadra allenata da Giovanni Lopez. Il giocatore era poi andato in prestito alla Primavera della Lazio nel mercato di gennaio e adesso è pronto ad essere uno dei punti fermi della squadra. Altro elemento da tenere particolarmente in considerazione è Riccardo Capparella, centrocampista che nel primo scorcio della scorsa stagione aveva fatto benissimo con la Berretti gialloblù prima di essere ceduto durante il mercato di riparazione alla Nuova Florida in Serie D dove aveva messo insieme 9 presenze prima che anche questo campionato fosse sospeso a causa della pandemia. Fanno parte della spedizione in Umbria altri giovani che si sono distinti nello scorso campionato con la Berretti, quali il difensore Gabriele Macri e il centrocampista Manuel Zanon. Da tenere sotto osservazione anche i due gemelli Emanuele e Matteo Menghi, rispettivamente centrocampista e attaccante da cui la società si aspetta molto durante questa stagione. Entrambi avevano già indossato la maglia della prima squadra nelle ultime partite del campionato 2018/'19. Si dice un gran bene anche delle centrocampista ex Vigor Perconti e Albalonga, Gabriele Piermarini.Alla comitiva è stato aggregato anche il portiere dell'under 17, classe 2003, Gabriele Benvenuti in attesa che la società peschi dal mercato un portiere titolare per la stagione. Gli altri due estremi difensori già in rosa sono Matteo Biggeri e Massimiliano Maraolo.L'attesa sui ricorsi e le riammissioni al campionato di Serie C stanno facendo slittare la compilazione dei gironi e la conseguente uscita dei calendari. Questo, nonostante manchi appena più di un mese all'inizio del campionato. Tutto lascia comunque presupporre che, per il terzo anno consecutivo, la Viterbese sia inserita nel girone meridionale dove finora ha sempre collezionato due dodicesimi posti nella classifica finale.