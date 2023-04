Mercoledì 26 Aprile 2023, 04:30

"Bisogna cambiare la mentalità dei viterbesi, che deve essere quella della partecipazione e non solo dell'opinione che poi molto spesso è negativa". A dirlo è Giulio Marini ex sindaco di Viterbo e soprattutto grande tifoso della Viterbese. La squadra, il ricorso, il presidente Romano, il ruolo del Comune. Marini tocca tutti i temi attuali della situazione gialloblù.

"Che da due anni stiamo vivendo delle stagioni orribili - dice Marini - è sotto gli occhi di tutti e certamente la società ha commesso diversi errori. Se sbagli la campagna acquisti estiva e mandi via Il direttore sportivo, poi ne viene un altro che deve risollevare la squadra e la sua esperienza è nuovamente fallimentare, non si può dire altrimenti. È vero che la squadra ha subito diversi torti arbitrali, ma queste sono solo delle aggravanti perché gli errori della società sono evidenti. Però dico anche che, come tifosi della Viterbese, dobbiamo coltivare questa speranza che ci viene dalla possibilità della restituzione dei due punti di penalizzazione e di poter quindi disputare i playout. La società fa bene ad andare avanti, perché la Viterbese questa possibilità di disputare gli spareggi salvezza se l' è guadagnata sul campo e a mio avviso la sanzione è stata smisurata. Proprio in questo senso ci sono anche delle sentenze del Consiglio di Stato e per questo la società fa bene a ricorrere a tutti i gradi di giudizio".

"Ricordo quello che successe nel 2001 - continua Marini -, anche se avevamo la certezza di poter disputare i playout, lo stato delle cose era peggiore di questo attuale sia a livello di società che di squadra. Prendemmo in mano la situazione e soprattutto parlammo con i giocatori, che poi si dimostrarono dei veri uomini conquistando la salvezza a Nocera Inferiore quando tutti ci davano per spacciati. Leggevo qualche tempo fa un libro del vostro collega Luciano Costantini, il quale scriveva che anche nel 1946 la società invitava i viterbesi allo stadio. Questa abitudine di fare opinione sulla Viterbese, ma di non partecipare è tipicamente viterbese però va cambiata. Mi metto nei panni di una persona che vuole investire a Viterbo, o degli imprenditori locali che durante questa stagione hanno deciso di partecipare come sponsor. Si tratta di persone che devono anche difendere la propria immagine. E chi è che si va ad imbarcare in questa esperienza, se poi sulla Viterbese vede solo commenti negativi"?

La preoccupazione della gente è però legata anche al futuro della Viterbese, soprattutto se non dovesse arrivare la salvezza. "È chiaro che poi il presidente Romano sarà valutato dai fatti - riprende Marini - non so se vorrà restare o se cederà la società. Queste sono valutazioni che deve fare lui. Posso dire però che il Comune, nel rispetto delle parti, sta vigilando sulla situazione della Viterbese ed è chiaro che, se dovessero arrivare delle scelte che possano danneggiare questo patrimonio della città, agirà di conseguenza. Ricordo ad esempio che quando ci fu il fallimento pilotato del 2004, il giorno stesso che uscì la notizia ho indetto una conferenza stampa per denunciare l'accaduto. E comunque in quell'occasione il Comune ha fatto poi i propri passi".