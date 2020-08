© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo confronto ieri pomeriggio tra il presidente Marco Romano e il consulente di mercato Franco Zavaglia per scegliere il nuovo allenatore della Viterbese. E ieri sera dalla società è arrivato l'annuncio: «La società us Viterbese 1908 è lieta di annunciare che nella giornata di domani (oggi, ndr) a partire dalle 18, verrà presentata ufficialmente la nuova guida tecnica». L'accelerata è dovuta anche al fatto che il nuovo tecnico dovrà essere presente già lunedì prossimo allo stadio Rocchi quando i giocatori inizieranno le visite mediche e cominceranno i test atletici, prima che poi il gruppo si unisca di nuovo per raggiungere Cascia dove si svolgerà la preparazione dal 18 al 25 agosto. Proprio ieri sembra che i dirigenti gialloblù abbiano sentito un nuovo tecnico, che è balzato in pole position rispetto ai nomi che erano in lizza negli ultimi giorni.Intanto la Viterbese inizia ad incontrare più difficoltà del previsto per portare in gialloblù giocatori giovani interessanti, nonostante la società di via della Palazzina presenti comunque un programma serio e ambizioso. Alcuni profili che sono stati contattati, per il momento hanno preso tempo aspettando di poter ricevere una chiamata da qualche squadra di Serie B. Molto probabilmente, il gruppo che si riunirà la settimana prossima avrà quindi ancora diverse caselle scoperte. La società gialloblù ha avuto anche un contatto con l'entourage dell'esterno sinistro classe 91 ex Rieti, Andrea Zanchi, che la scorsa stagione ha disputato un buon campionato con la compagine sabina. Al momento si tratta però solamente di un sondaggio e la trattativa non è stata ancora avviata.Il presidente Romano si è sentito nuovamente anche con i dirigenti della Lazio per formalizzare il prestito dell'attaccante Alessandro Rossi che potrebbe quindi diventare un nuovo giocatore della Viterbese già nelle prossime ore. Quasi definitivamente in dirittura d'arrivo anche il dialogo con il Frosinone per il rinnovo del prestito dei due centrocampisti Andrea Errico ed Emmanuel Besea. Anche se il tutto sarà formalizzato solamente dopo che la squadra ciociara avrà terminato la stagione con la disputa dei play-off.Per quello che riguarda il futuro al Catanzaro dell'ormai ex tecnico gialloblù Antonio Calabro, nel pomeriggio di ieri dovrebbe esserci stata la firma e oggi il nuovo allenatore giallorosso dovrebbe essere annunciato. Calabro sarà legato al Catanzaro probabilmente da un contratto biennale. In Calabria l'allenatore non troverà però Zivko Atanasov, che aveva già allenato proprio alla Viterbese e che era stato ceduto alla società giallorossa proprio lo scorso gennaio in occasione del mercato di riparazione. Il difensore bulgaro ha infatti rescisso proprio ieri il contratto che lo legava al Catanzaro e tornerà probabilmente in patria.