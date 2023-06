Martedì 13 Giugno 2023, 05:20

Da questa settimana gli atleti della Viterbese sono in vacanza e, a tenere banco, sono le transazioni per gli stipendi arretrati dei giocatori ed il mercato vista della prossima stagione. Venerdì scorso gli atleti gialloblù hanno effettuato l’ultimo allenamento di questa stagione, nonostante l’ultima partita ufficiale fosse stata disputata lo scorso 23 aprile contro la Virtus Francavilla.

La sentenza del 10 maggio da parte del Collegio di Garanzia del Coni, che ha confermato i due punti di penalizzazione, ha poi negato alla Viterbese la possibilità di disputare i playout salvezza contro i cugini del Monterosi. I dirigenti gialloblù stanno cercando in queste ore di trovare un accordo con i giocatori per il pagamento degli stipendi arretrati, che dovrà arrivare entro il prossimo 20 giugno. Per avere le liberatorie dei giocatori la società di via della Palazzina avrà poi tempo fino a metà luglio, visto che la Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora comunicato la data di scadenza per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Con la retrocessione tra i Dilettanti, i contratti tra la Viterbese e i giocatori che hanno disputato l’ultima stagione decadranno.

Tra gli elementi più richiesti c’è il difensore argentino Juan Monteagudo, che ha disputato una buonissima stagione andando tra l’altro anche in rete nella partita di andata disputata sul terreno di gioco del Catanzaro. Il giocatore sudamericano interessa infatti al Taranto. Alla squadra dei due mari piace anche l’attaccante Sulayman Jallow, arrivato alla Viterbese negli ultimi giorni dello scorso mercato di riparazione di gennaio. Dopo il prestito ritornerà invece al Palermo l’esterno sinistro serbo Mladen Devetak, anche lui arrivato alla Viterbese nel mese di gennaio in vista del mercato invernale. Devetak, che è stato impiegato sia come braccetto in difesa e sia come esterno a centrocampo, ha segnato anche un gol in occasione della partita disputata allo stadio Enrico Rocchi contro il Cerignola. Il classe 1999 ha collezionato in tutto 17 presenze con la casacca gialloblù.

Al momento, invece, non si ha ancora alcuna notizia del preannunciato ricorso al Tar del Lazio da parte della società e di via della Palazzina contro la penalizzazione dei due punti in classifica che ha portato alla retrocessione diretta.