Volpicelli- Bianchimano, uno potrebbe essere di troppo. A meno di intoppi dell'ultimo minuto, i dirigenti della Viterbese saranno questa mattina a Firenze nella sede della LegaPro per presentare la domanda di ammissione della società gialloblù al prossimo campionato di Serie C. Dopo che venerdì sera è stata completata tutta la documentazione necessaria, superando anche gli ultimi problemi che erano sorti nel corso della settimana scorsa, la Viterbese presenterebbe così la domanda con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista per dopodomani.

Una volta risolto il problema iscrizione, la Viterbese inizierà a concentrarsi sulla rosa della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato e soprattutto a focalizzarsi sulla riduzione del monte ingaggi che al momento si aggira sul milione di euro circa ed è quindi ritenuto troppo pesante. Proprio in questa prospettiva, la Viterbese dovrebbe privarsi degli elementi che hanno più mercato nella categoria. Uno dei primi partenti potrebbe essere quindi la punta Andrea Bianchimano, che da anni gioca in Serie C ed ha quindi anche vari estimatori in questa categoria. Bianchimano è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato, con conseguente promozione in Serie B, da parte del Perugia due stagioni fa. All'inizio del campionato scorso ha trovato poco spazio nella categoria cadetta con gli umbri e nel mercato di riparazione di gennaio è stato così acquistato dalla Viterbese.

Emilio Volpicelli è stato di gran lunga il miglior giocatore della squadra gialloblù nella stagione appena conclusa. L'attaccante è stato anche il capocannoniere della squadra e le sue reti hanno fornito un apporto determinante perché la Viterbese potesse mantenere la categoria. Volpicelli ha già diverse richieste da squadre di Serie C, anche se la Viterbese al momento non è intenzionato a cederlo. Nel caso in cui però la società di via della Palazzina non riuscisse a vendere Bianchimano, allora potrebbe prendere in considerazione qualche allettante offerta per Volpicelli. È chiaro che l'alleggerimento del monte ingaggi, prende comunque in esame tutti i giocatori attualmente sotto contratto con la società di via della Palazzina che sono più di quindici.