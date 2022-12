Mercoledì 28 Dicembre 2022, 06:00

Arrivano i nuovi acquisti. Entra già nel vivo la campagna acquisti della Viterbese per rinforzare la squadra in vista della ripresa del campionato fissata per il prossimo 7 gennaio sul terreno di gioco della Fidelis Andria. I primi affari in via di conclusione riguardano per lo più giocatori svincolati. Il prossimo 3 gennaio sarà già a disposizione il portiere Daniel Offredi, classe 1988, ex Triestina che quindi indosserà la maglia da titolare al posto di Ermanno Fumagalli. Offredi vanta una grande esperienza in Serie C, dove ha militato per gran parte della sua carriera, a parte un paio di esperienze in serie B.

La società di via della Palazzina sta già concludendo l'accordo anche per l'arrivo di due under classe 2000 entrambi centrocampisti. Si tratta di Giuseppe Montaperto ex Pianese e Cerignola e del nigeriano ex Modena e Grosseto Rabiu Riliwan Oyndamola. Giuseppe Montaperto potrebbe raggiungere Viterbo già nella giornata di oggi. Sempre per quello che riguarda il centrocampo, la società di via della Palazzina è in contatto con il Pisa per trovare un accordo per l'ingaggio di Salvatore Santore che ha alle spalle esperienze in Serie C con Casertana Pistoiese e Imolese. Al momento però è fuori lista con il Pisa, con cui ha disputato finora solamente partiti amichevoli. Altre operazioni potrebbero essere concluse già nelle prossime ore, in modo che la Viterbese possa avere la possibilità di avere i nuovi giocatori a disposizione già per la partita del prossimo 7 gennaio contro la Fidelis Andria.

Terminata la pausa arrivata dopo il successo di venerdì scorso per 2-1 contro il Giugliano nella partita valida per la prima giornata di ritorno, la Viterbese riprenderà ad allenarsi nella giornata odierna. Intanto l'altro ieri, presso l'ospedale Sant’Orsola di Bologna il difensore Filippo Marenco è stato sottoposto ad intervento chirurgico maxillo-facciale in seguito alla frattura della parete anteriore del seno frontale sinistro e del tetto orbitario. L’operazione è perfettamente riuscita ed i tempi di recupero sono di circa un mese. Filippo Marenco, classe 2003, si era infortunato nella parte iniziale della partita giocata lo scorso 23 dicembre contro il Giugliano allo stadio Enrico Rocchi. Il difensore era stato costretto a lasciare il terreno di gioco poco prima della mezz'ora del primo tempo ed era stato sostituito da Rodio.

Intanto è stato confermato che la partita in programma al Centro sportivo di Trigoria il prossimo 30 dicembre alle 11,30, che vedrà la Viterbese affrontare la Roma in un amichevole di lusso, verrà disputata a porte chiuse. Per la formazione giallorossa allenata da José Mourinho la gara con i gialloblù servirà come test in vista della ripresa della Serie A che vedrà la Roma affrontare allo stadio Olimpico il Bologna il prossimo 4 gennaio.