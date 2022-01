Sabato 8 Gennaio 2022, 05:55

Il Covid incombe ed arriva il rinvio anche della 22esima giornata. La Viterbese avrà così ancora più tempo per mettere a punto le proprie strategie di calcio mercato. Mentre ieri sono arrivate le prime ufficialità sia in entrata e sia per quello che riguarda le rescissioni dei contratti dei giocatori che non fanno più parte del progetto gialloblù.

La partita che era in programma sabato 15 gennaio allo stadio Enrico Rocchi contro l'Olbia e' stata posticipata infatti a mercoledì 23 febbraio alle 21. La voce si era già diffusa nella mattinata di ieri, poi il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha ufficializzato il rinvio nel primo pomeriggio dopo averne discusso con il consiglio direttivo. Attualmente sono circa 250 i componenti dei vari gruppi squadra di tutte le società della Serie C che risultano positivi al Covid. La partita contro l'imolese in trasferta valida per la seconda giornata di ritorno, che si sarebbe dovuta giocare proprio oggi e già rinviata la settimana scorsa, verrà recuperata invece il prossimo mercoledì 2 febbraio sempre alle 21. A meno di nuovi rinvii nei prossimi giorni, nel caso in cui dovessero riscontrarsi ulteriori positività tra i giocatori delle varie squadre del campionato, la Viterbese ricomincerà le proprie partite sabato 22 gennaio alle 14,30 sul terreno di gioco del Cesena.

Contro i romagnoli a difendere la porta gialloblù di sarà sicuramente Ermanno Fumagalli, che ieri ha già firmato con la Viterbese un contratto che lo legherà alla società di via della Palazzina fino a giugno 2023. Ermanno Fumagalli è un portiere di esperienza e soprattutto di grande personalità, come testimonia la sua lunga carriera in Serie C. Sarà quindi un elemento importante nello spogliatoio e potrà dare anche più sicurezza a tutto il reparto avanzato. " Non vedo l'ora che inizi questa nuova avventura - ha detto il portiere in uno sketch con cui la società gialloblù ha annunciato il suo arrivo - sono carino a pallettoni".

Restando al reparto arretrato, ieri sono state ufficializzate anche le rescissioni dell'olandese Junior Van Der Velden e del giovane ex Empoli Nicolò Ricchi. Van Der Velden aveva giocato da titolare fin dalla fase di preparazione al campionato con Alessandro Dal Canto e anche dopo l'arrivo in panchina di Giuseppe Raffaele. Con l'arrivo di Francesco Punzi alla guida tecnica e il cambio di modulo, che prevede la difesa a quattro, l'olandese è stato relegato in panchina entrando alcune volte nella ripresa. Già nelle prossime ore andrà all'Arezzo in Serie D. Nicolò Ricchi aveva suscitato una buona impressione nelle prime partite estive, dopo qualche prova non soddisfacente all'inizio del campionato poi non è stato più impiegato.